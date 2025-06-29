https://ria.ru/20250629/tramp-2026150577.html

Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор

Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:27:00+03:00

2025-06-29T16:27:00+03:00

2025-06-29T21:25:00+03:00

россия

еврокомиссия

дональд трамп

сша

в мире

санкции в отношении россии

украина

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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*."Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", — сказал он телеканалу ABC News, комментируя позицию политика по законопроекту о рестрикциях.Как отметил Грэм:Сенатор считает, что Трамп подпишет документ в случае его принятия конгрессом.Резонансная инициативаВ начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

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россия, еврокомиссия, дональд трамп, сша, в мире, санкции в отношении россии, украина