Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор
Сенатор Грэм: Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против РФ
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", — сказал он телеканалу ABC News, комментируя позицию политика по законопроекту о рестрикциях.
Как отметил Грэм:
- сенат начнет рассмотрение документа уже в июле;
- торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине, ждут 500-процентные пошлины;
- законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти.
Сенатор считает, что Трамп подпишет документ в случае его принятия конгрессом.
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Резонансная инициатива
В начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
- ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
- запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.