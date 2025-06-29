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Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор - РИА Новости, 29.06.2025
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16:27 29.06.2025 (обновлено: 21:25 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/tramp-2026150577.html
Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор
Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор
Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:27:00+03:00
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россия
еврокомиссия
дональд трамп
сша
в мире
санкции в отношении россии
украина
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*."Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", — сказал он телеканалу ABC News, комментируя позицию политика по законопроекту о рестрикциях.Как отметил Грэм:Сенатор считает, что Трамп подпишет документ в случае его принятия конгрессом.Резонансная инициативаВ начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html
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россия, еврокомиссия, дональд трамп, сша, в мире, санкции в отношении россии, украина
Россия, Еврокомиссия, Дональд Трамп, США, В мире, Санкции в отношении России, Украина
Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор

Сенатор Грэм: Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет ввести новые санкции против России, утверждает сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", — сказал он телеканалу ABC News, комментируя позицию политика по законопроекту о рестрикциях.
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Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
Как отметил Грэм:
  • сенат начнет рассмотрение документа уже в июле;
  • торговых партнеров Москвы, которые не помогают Украине, ждут 500-процентные пошлины;
  • законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти.
Сенатор считает, что Трамп подпишет документ в случае его принятия конгрессом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции
17 июня, 00:35

Резонансная инициатива

В начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
  • ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
  • запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России
8 июня, 05:47
 
РоссияЕврокомиссияДональд ТрампСШАВ миреСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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