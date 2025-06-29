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Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
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06:25 29.06.2025 (обновлено: 06:45 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/tramp-2026089479.html
Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа
Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа
Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T06:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг."В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала.Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов, заявив, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.
https://ria.ru/20250604/mask-2020981273.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа

Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Маск призвал "убить" законопроект Трампа
4 июня, 23:17
"В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала.
Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов, заявив, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.
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Трамп ожидает, что законопроекты о криптовалютах примут до августа
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В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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