https://ria.ru/20250629/tramp-2026089479.html

Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа

Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа - РИА Новости, 29.06.2025

Сенат США одобрил "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T06:25:00+03:00

2025-06-29T06:25:00+03:00

2025-06-29T06:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг."В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала.Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов, заявив, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.

https://ria.ru/20250604/mask-2020981273.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск