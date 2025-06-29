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Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца - РИА Новости, 29.06.2025
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03:32 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/tramp-2026081921.html
Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца
Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца - РИА Новости, 29.06.2025
Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца
Сын президента США Дональда Трампа, один из основателей и руководителей компании American Bitcoin, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп в интервью... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:32:00+03:00
2025-06-29T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, один из основателей и руководителей компании American Bitcoin, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп в интервью газете Financial Times допускает возможность появления преемника отца из семьи Трампов. "Хотел бы я, чтобы мои дети пережили то же самое, что пережил я за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был утвердительным, я думаю, что политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я бы смог на это пойти (начать политическую карьеру - ред.). Кстати, я думаю, что другие члены нашей семьи тоже смогли бы пойти на это", — заявил 41-летний Эрик Трамп. Говоря о возможности одного из членов семьи Трампов стать кандидатом на президентских выборах в США в 2028 году, он заявил: "Кто знает?" Он выразил неуверенность в готовности подвергать своих близких жестокости политической системы. По его словам, половина политиков, которых он видит, совершенно не впечатляют его. Он заявил, что мог бы быть более эффективным на их месте. Влиятельное американское издание Hill в конце мая представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына Дональда Трампа-младшего. Ранее в интервью телеканалу NBC Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
https://ria.ru/20250528/garvard-2019455247.html
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в мире, сша, эрик трамп, дональд трамп, nbc
В мире, США, Эрик Трамп, Дональд Трамп, NBC
Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца

Сын Трампа допустил возможность появления преемника отца из семьи

© AP Photo / Richard DrewЭрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Richard Drew
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, один из основателей и руководителей компании American Bitcoin, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп в интервью газете Financial Times допускает возможность появления преемника отца из семьи Трампов.
"Хотел бы я, чтобы мои дети пережили то же самое, что пережил я за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был утвердительным, я думаю, что политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я бы смог на это пойти (начать политическую карьеру - ред.). Кстати, я думаю, что другие члены нашей семьи тоже смогли бы пойти на это", — заявил 41-летний Эрик Трамп.
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Говоря о возможности одного из членов семьи Трампов стать кандидатом на президентских выборах в США в 2028 году, он заявил: "Кто знает?"
Он выразил неуверенность в готовности подвергать своих близких жестокости политической системы.
По его словам, половина политиков, которых он видит, совершенно не впечатляют его. Он заявил, что мог бы быть более эффективным на их месте.
Влиятельное американское издание Hill в конце мая представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына Дональда Трампа-младшего.
Ранее в интервью телеканалу NBC Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
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