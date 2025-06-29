https://ria.ru/20250629/tramp-2026079589.html

Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:40:00+03:00

2025-06-29T02:40:00+03:00

2025-06-29T02:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что глава кабмина стал жертвой "охоты на ведьм". "Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. "Это пародия на "правосудие", —написал Трамп. По словам Трампа, Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС, которое будет включать в себя освобождение удерживаемых заложников. "Это безумие - делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху... Мы не собираемся этого терпеть", - добавил Трамп, призвав "отпустить" израильского премьера. В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебному разбирательству против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997858361.html

https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html

https://ria.ru/20250626/netanyakhu-2025584469.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте