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Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху - РИА Новости, 29.06.2025
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02:40 29.06.2025 (обновлено: 02:42 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/tramp-2026079589.html
Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху
Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:40:00+03:00
2025-06-29T02:42:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что глава кабмина стал жертвой "охоты на ведьм". "Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. "Это пародия на "правосудие", —написал Трамп. По словам Трампа, Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС, которое будет включать в себя освобождение удерживаемых заложников. "Это безумие - делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху... Мы не собираемся этого терпеть", - добавил Трамп, призвав "отпустить" израильского премьера. В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебному разбирательству против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
https://ria.ru/20250207/tramp-1997858361.html
https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html
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в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

Трамп заявил, что Нетаньяху стал жертвой охоты на ведьм

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что глава кабмина стал жертвой "охоты на ведьм".
"Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. "Это пародия на "правосудие", —написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп подписал указ о санкциях против МУС
7 февраля, 01:28
По словам Трампа, Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС, которое будет включать в себя освобождение удерживаемых заложников.
"Это безумие - делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху... Мы не собираемся этого терпеть", - добавил Трамп, призвав "отпустить" израильского премьера.
В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебному разбирательству против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Спасти Нетаньяху: конфликт эпохи постмодерна
Вчера, 08:00
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля
26 июня, 15:47
 
В миреИзраильСШАТель-АвивДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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