https://ria.ru/20250629/tramp-2026074714.html
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:27:00+03:00
2025-06-29T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. "Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США", - говорится в материале издания. Газета пишет, что цель поездки Трампа - посещение трех гольф полей, принадлежащих американскому лидеру. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он часто проводит выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. В среду в Букингемском дворце подтвердили, что король Карл III направил президенту США Дональду Трампу приглашение совершить государственный визит в Великобританию.
https://ria.ru/20250627/tramp-2025942654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Шотландия, Великобритания, Дональд Трамп, Карл III
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
Daily Mail: Трамп планирует посетить Шотландию в июле