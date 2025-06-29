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Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025
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01:27 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/tramp-2026074714.html
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. "Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США", - говорится в материале издания. Газета пишет, что цель поездки Трампа - посещение трех гольф полей, принадлежащих американскому лидеру. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он часто проводит выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. В среду в Букингемском дворце подтвердили, что король Карл III направил президенту США Дональду Трампу приглашение совершить государственный визит в Великобританию.
https://ria.ru/20250627/tramp-2025942654.html
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в мире, сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Шотландия, Великобритания, Дональд Трамп, Карл III
Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ

Daily Mail: Трамп планирует посетить Шотландию в июле

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail.
"Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США", - говорится в материале издания.
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Газета пишет, что цель поездки Трампа - посещение трех гольф полей, принадлежащих американскому лидеру.
Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он часто проводит выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру.
В среду в Букингемском дворце подтвердили, что король Карл III направил президенту США Дональду Трампу приглашение совершить государственный визит в Великобританию.
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В миреСШАШотландияВеликобританияДональд ТрампКарл III
 
 
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