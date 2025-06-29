https://ria.ru/20250629/tramp-2026074714.html

Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ

Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп планирует посетить Шотландию, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T01:27:00+03:00

2025-06-29T01:27:00+03:00

2025-06-29T01:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в июле в Шотландию, это будет его первый визит в эту страну с момента инаугурации, пишет газета Daily Mail. "Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США", - говорится в материале издания. Газета пишет, что цель поездки Трампа - посещение трех гольф полей, принадлежащих американскому лидеру. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он часто проводит выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. В среду в Букингемском дворце подтвердили, что король Карл III направил президенту США Дональду Трампу приглашение совершить государственный визит в Великобританию.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025942654.html

https://ria.ru/20250418/tramp-2011943481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, карл iii