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Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:13:00+03:00
2025-06-29T17:13:00+03:00
2025-06-29T17:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным"."Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.
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иран, сша, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, дональд трамп
Иран, США, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Дональд Трамп
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным