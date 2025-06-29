https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html

Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана

Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:13:00+03:00

2025-06-29T17:13:00+03:00

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иран

сша

тегеран (город)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным"."Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

иран

сша

тегеран (город)

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иран, сша, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, дональд трамп