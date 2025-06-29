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Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 29.06.2025
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17:13 29.06.2025 (обновлено: 17:19 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным". РИА Новости, 29.06.2025
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иран
сша
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным"."Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.
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иран, сша, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, дональд трамп
Иран, США, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Дональд Трамп
Трамп раскрыл, в каком случае США снимут санкции с Ирана

Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет мирным

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным".
"Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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ИранСШАТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреДональд Трамп
 
 
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