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Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа - РИА Новости, 29.06.2025
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08:58 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/tramp--2026099465.html
Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа
Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа
Президент США Дональд Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа и возращению заложников. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:58:00+03:00
2025-06-29T08:58:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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дональд трамп
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа и возращению заложников. "Заключите сделку в Газе. Верните заложников!", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В пятницу Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250616/iran-2023193010.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, израиль, сша, ливан, дональд трамп, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Израиль, США, Ливан, Дональд Трамп, В мире
Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа

Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа и возвращению заложников

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа и возращению заложников.
"Заключите сделку в Газе. Верните заложников!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Госдеп обновил предупреждение о поездках в сектор Газа
16 июня, 19:17
В пятницу Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп нацелен на завершение конфликта в секторе Газа, пишет Axios
26 июня, 20:06
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСИзраильСШАЛиванДональд ТрампВ мире
 
 
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