https://ria.ru/20250629/tayny-2025853635.html

"Посмертная расправа". Одна из тайн женщины-фараона наконец раскрыта

"Посмертная расправа". Одна из тайн женщины-фараона наконец раскрыта - РИА Новости, 29.06.2025

"Посмертная расправа". Одна из тайн женщины-фараона наконец раскрыта

Ученые решили загадку знаменитой царицы Хатшепсут. Почти все ее статуи разрушены, причем особым образом. И сделали это египтяне. С какой целью они совершили... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:00:00+03:00

2025-06-29T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые решили загадку знаменитой царицы Хатшепсут. Почти все ее статуи разрушены, причем особым образом. И сделали это египтяне. С какой целью они совершили кощунство? Всему виной особый мистический ритуал, о котором сегодня мало кто знает.Замахнулись на женщинуЭтот парадокс не давал археологам покоя более ста лет. До наших дней дошло немало изображений египетских правителей. Есть среди них очень древние — как Хефрен или Хуфу (XXVII век до нашей эры), однако их статуи поражают сохранностью.А вот неповрежденных изваяний царицы Хатшепсут не так уж много. Причем жила она значительно позже уже названных фараонов. Впервые ее "бракованный" бюст нашли на раскопках в Луксоре. В 1920-х британская экспедиция наткнулась на множество каменных фрагментов человеческого лица. Их, как пазл, сложили воедино и идентифицировали затем как лик правительницы.С годами таких находок становилось все больше. Причину вандализма ученые толком не смогли объяснить — ссылались то на смену династий, то на ущерб при завоеваниях Египта сперва греками, а затем арабами.Однако странно вымещать злобу именно на Хатшепсут. В мировой истории сложно найти более талантливого дипломата и политика. Она вступила на престол в 1478 году до нашей эры. И имела безупречную биографию — одновременно была дочерью, сестрой и супругой фараона (Тутмос I приходился ей отцом, а Тутмос II — братом и супругом).За два десятка лет на троне царица фактически подняла страну из руин после нашествия воинственных гиксосов, воздвигла множество дворцов и храмов. А также успешно налаживала торгово-экономические связи с многочисленными соседями.Закономерен вопрос: за что же громить ее статуи?Скелет в царском шкафуПрофессор археологии из университета Торонто Джун Йи Вонг считает, что наконец нашел ответ. Вместе с командой он решил раскрыть тайну исторического детектива. Сперва собрал все, что имелось в архивах, о найденных когда-либо изображениях Хатшепсут.Оказалось, среди них есть и вовсе невредимые. А затем исследователь проанализировал характер "увечий" тех изваяний, что были повреждены. "Некоторые разбиты на мелкие части. У других сильно сточены черты лица", — рассказал Йи Вонг.Причем определенным образом: сбиты либо шея, талия, либо колени. Статуи будто бы намеренно ослабили, резюмировал археолог. И почерк этот — именно египетский. Кто же решился на такой дерзкий шаг?Канадские специалисты уверены: искать нужно среди "своих". И — весьма кстати — в шкафу у Хатшепсут нашелся один спрятанный скелет.Дело в том, что изначально она вступила на трон в качестве регента. К тому времени уже родился наследник — будущий фараон Тутмос III. Пока мальчик рос, делами руководила мачеха (Тутмос родился от одной из наложниц). Когда же подошло совершеннолетие принца, Хатшепсут отказалась передавать бразды правления.Царица умерла в довольно преклонном возрасте — около 60 лет. Так что пасынку пришлось долго ждать. Но после кончины он решил поквитаться: приказал уничтожить все изображения мачехи и построенные ею храмы.И сделал он это по-особенному.Справедливость по-египетскиЭто явление египтологи называют дезактивацией. Такая практика, поясняет профессор Йи Вонг, была направлена на нейтрализацию присущей изображениям правителей сакральной силы. В некоторых музеях, если присмотреться, можно увидеть немало изображений фараонов со сбитыми носами или надломленной шеей."Есть основание для более тонкого понимания логики действий Тутмоса III. Не враждебность, а ритуальная необходимость — в переходе власти к законному наследнику (ему самому. — Прим. ред.). И лишение мачехи этого права", — пояснил исследователь.Хотя не стоит забывать и об эмоциональной стороне вопроса. Не исключено, что юный фараон испытывал к Хатшепсут откровенную антипатию, иронично добавил Йи Вонг.К слову, подобная практика "посмертной справедливости" — не редкость в Древнем Египте. В 2020-м итальянские специалисты решили исследовать мумию легендарного "Безымянного принца". Этот артефакт поражал нестыковками.С одной стороны, перед учеными лежала, в общем-то, полноценная мумия в саркофаге. Богатом, но не слишком. С другой — внутренности были удалены не полностью: сохранились мозг, сердце и другие органы. Но главное — неканоническая поза (руки связаны за спиной) и сломанная шея.Египтологи давно подозревали, что под "Безымянным принцем" скрывается старший сын фараона Рамзеса III Пентаур. Проведенный ДНК-тест подтвердил родство.Известно, что в 1155 году до нашей эры наследный принц устроил против отца заговор, осуществленный, правда, лишь наполовину. Правителя убили, но заговорщиков быстро поймали. Как представитель голубых кровей, Пентаур имел право на пышное погребение — в саркофаге и с мумификацией. Это жрецы ему обеспечили.Но как цареубийца он был лишен всякой надежды на достойную загробную жизнь. Именно поэтому обряд бальзамирования провели с нарушениями. Справедливость по-египетски: то, что совершено при жизни, со смертью никуда не исчезает.

https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

луксор, египет