https://ria.ru/20250629/sumy-2026088660.html

В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья

В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья - РИА Новости, 29.06.2025

В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья

Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:57:00+03:00

2025-06-29T05:57:00+03:00

2025-06-29T05:57:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ситуация на рынке недвижимости Сум остаётся нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жильё в Сумах и его окрестностях", — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с обострением социальной обстановки в городе, где в последнее время участились конфликты между местными жителями и военнослужащими ВСУ. "Официальной статистики по динамике цен на недвижимость в Сумах за последний месяц пока не публиковалось. Но если текущая тенденция сохранится, к концу лета город может столкнуться с переизбытком предложения на рынке жилья, что неизбежно приведёт к снижению стоимости квадратного метра", — добавил он. Ранее сообщалось, что в Сумах медики и правоохранители демонстрируют крайне недоброжелательное отношение к украинским военным.

https://ria.ru/20250628/ukraina-2025962562.html

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сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумы, вооруженные силы украины, в мире