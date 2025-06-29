В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья
Жители Сум массово пытаются продавать недвижимость из-за напряженности в регионе
© СоцсетиМитинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина
© Соцсети
Митинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ситуация на рынке недвижимости Сум остаётся нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жильё в Сумах и его окрестностях", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это связано с обострением социальной обстановки в городе, где в последнее время участились конфликты между местными жителями и военнослужащими ВСУ.
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"Официальной статистики по динамике цен на недвижимость в Сумах за последний месяц пока не публиковалось. Но если текущая тенденция сохранится, к концу лета город может столкнуться с переизбытком предложения на рынке жилья, что неизбежно приведёт к снижению стоимости квадратного метра", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Сумах медики и правоохранители демонстрируют крайне недоброжелательное отношение к украинским военным.
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