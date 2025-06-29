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В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья - РИА Новости, 29.06.2025
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https://ria.ru/20250629/sumy-2026088660.html
В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья
В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья - РИА Новости, 29.06.2025
В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья
Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:57:00+03:00
2025-06-29T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ситуация на рынке недвижимости Сум остаётся нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жильё в Сумах и его окрестностях", — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с обострением социальной обстановки в городе, где в последнее время участились конфликты между местными жителями и военнослужащими ВСУ. "Официальной статистики по динамике цен на недвижимость в Сумах за последний месяц пока не публиковалось. Но если текущая тенденция сохранится, к концу лета город может столкнуться с переизбытком предложения на рынке жилья, что неизбежно приведёт к снижению стоимости квадратного метра", — добавил он. Ранее сообщалось, что в Сумах медики и правоохранители демонстрируют крайне недоброжелательное отношение к украинским военным.
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025962562.html
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сумы, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья

Жители Сум массово пытаются продавать недвижимость из-за напряженности в регионе

© СоцсетиМитинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина
Митинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Соцсети
Митинг за демобилизацию родственников в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Резкий рост предложений о продаже жилья наблюдается в Сумах, многие жители города стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряжённости в регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ситуация на рынке недвижимости Сум остаётся нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жильё в Сумах и его окрестностях", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, это связано с обострением социальной обстановки в городе, где в последнее время участились конфликты между местными жителями и военнослужащими ВСУ.
«
"Официальной статистики по динамике цен на недвижимость в Сумах за последний месяц пока не публиковалось. Но если текущая тенденция сохранится, к концу лета город может столкнуться с переизбытком предложения на рынке жилья, что неизбежно приведёт к снижению стоимости квадратного метра", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Сумах медики и правоохранители демонстрируют крайне недоброжелательное отношение к украинским военным.
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