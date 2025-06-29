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Суд предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

Суд предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний - РИА Новости, 29.06.2025

Суд предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

Окружной суд Иерусалима в воскресенье согласился предоставить премьеру Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, после... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:59:00+03:00

2025-06-29T15:59:00+03:00

2025-06-29T15:59:00+03:00

в мире

иерусалим

тель-авив

биньямин нетаньяху

моссад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Окружной суд Иерусалима в воскресенье согласился предоставить премьеру Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, после того, как главы израильских спецслужб представили судьям свои аргументы по поводу необходимости отложить эти слушания, сообщает гостелерадиокомпания Kan. В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебным разбирательствам против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд тогда отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов. "Судьи Иерусалимского окружного суда сегодня удовлетворили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отмене слушаний на этой неделе", - говорится в публикации на сайте Kan. Отмечается, что Нетаньяху сегодня посетил конфиденциальное заседания суда вместе главой управления военной разведки генерал-майором Шломи Биндером, главой службы внешней разведки "Моссад" Давидом Барнеа, заместителем главы Совета национальной безопасности и представителями спецслужб. В ходе заседания судьям был представлен "стратегический обзор разведывательной информации" по просьбе премьера и министра обороны, после чего суд согласился с целесообразностью отсрочки слушаний. По поводу отмены слушаний и на вторую неделю судьи дали понять, что примут это решение позднее, отмечает гостелерадиокомпания. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

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https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html

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в мире, иерусалим, тель-авив, биньямин нетаньяху, моссад