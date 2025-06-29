Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве
Суд в Екатеринбурге рассмотрит меру пресечения для 6 фигурантов дела об убийстве
Статуя богини правосудия Фемиды в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступит в 9.00 мск в воскресенье к рассмотрению меры пресечения для шести фигурантов по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Всего шесть фигурантов, первого начнут рассматривать в 11.00 (9.00 мск – ред.) в Ленинском районном суде Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства, уточнив, что вменяемая статья – пункт "ж" части 2 статьи 105 УК – "Убийство, совершенное группой лиц".
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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