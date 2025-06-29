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Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве - РИА Новости, 29.06.2025
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08:51 29.06.2025 (обновлено: 08:57 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/sud-2026098656.html
Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве
Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве - РИА Новости, 29.06.2025
Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве
Ленинский районный суд Екатеринбурга приступит в 9.00 мск в воскресенье к рассмотрению меры пресечения для шести фигурантов по делу об убийствах прошлых лет,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:51:00+03:00
2025-06-29T08:57:00+03:00
происшествия
урал
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступит в 9.00 мск в воскресенье к рассмотрению меры пресечения для шести фигурантов по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области."Всего шесть фигурантов, первого начнут рассматривать в 11.00 (9.00 мск – ред.) в Ленинском районном суде Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства, уточнив, что вменяемая статья – пункт "ж" части 2 статьи 105 УК – "Убийство, совершенное группой лиц".Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
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происшествия, урал, екатеринбург
Происшествия, Урал, Екатеринбург
Суд на Урале рассмотрит меру пресечения для фигурантов дела об убийстве

Суд в Екатеринбурге рассмотрит меру пресечения для 6 фигурантов дела об убийстве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды в суде
Статуя богини правосудия Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступит в 9.00 мск в воскресенье к рассмотрению меры пресечения для шести фигурантов по делу об убийствах прошлых лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Всего шесть фигурантов, первого начнут рассматривать в 11.00 (9.00 мск – ред.) в Ленинском районном суде Екатеринбурга", – сказала собеседница агентства, уточнив, что вменяемая статья – пункт "ж" части 2 статьи 105 УК – "Убийство, совершенное группой лиц".
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Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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