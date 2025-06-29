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В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ - РИА Новости, 29.06.2025
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01:23 29.06.2025 (обновлено: 02:55 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/subsidiya-2026074384.html
В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ
В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ - РИА Новости, 29.06.2025
В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ
Депутат Госдумы Ярослав Нилов внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:23:00+03:00
2025-06-29T02:55:00+03:00
жкх
россия
москва
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ, соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости."Размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%", — говорится в предлагаемом дополнении к статье 159 Жилищного кодекса.Там также поясняется, что субсидия регулируется нормами федерального законодательства, хотя и финансируется из регионального бюджета.Нилов подчеркнул, что сейчас размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают сами регионы, причем они не могут установить эту величину выше общефедерального значения. Так, Москва, понизила этот показатель до 10%, но в большинстве дотационных регионов он держится на максимальных 22%.Как считает депутат, инициатив позволит большему числу малообеспеченных граждан получать помощь по оплате коммуналки, а также уменьшит количество неплательщиков ЖКУ.
https://ria.ru/20250628/moskva-2025967720.html
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жкх, россия, москва, ярослав нилов, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Москва, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на ЖКУ

В Госдуму внесут проект о снижении порога для получения субсидии на оплату ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ, соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости.
"Размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан — в размере 15%", — говорится в предлагаемом дополнении к статье 159 Жилищного кодекса.
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Там также поясняется, что субсидия регулируется нормами федерального законодательства, хотя и финансируется из регионального бюджета.
Нилов подчеркнул, что сейчас размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают сами регионы, причем они не могут установить эту величину выше общефедерального значения. Так, Москва, понизила этот показатель до 10%, но в большинстве дотационных регионов он держится на максимальных 22%.
Как считает депутат, инициатив позволит большему числу малообеспеченных граждан получать помощь по оплате коммуналки, а также уменьшит количество неплательщиков ЖКУ.
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