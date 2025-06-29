https://ria.ru/20250629/ssha-2026081324.html

Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России

Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России - РИА Новости, 29.06.2025

Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России

Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с остальным миром, пишет Джим Джерати... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:27:00+03:00

2025-06-29T03:27:00+03:00

2025-06-29T03:27:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с остальным миром, пишет Джим Джерати в материале Washington Post.“На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма*, который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину”, — говорится в публикации.В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

https://ria.ru/20250620/tramp-2024422656.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, санкции в отношении россии