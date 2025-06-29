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Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
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03:27 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/ssha-2026081324.html
Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России
Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России - РИА Новости, 29.06.2025
Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России
Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с остальным миром, пишет Джим Джерати... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:27:00+03:00
2025-06-29T03:27:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с остальным миром, пишет Джим Джерати в материале Washington Post.“На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма*, который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину”, — говорится в публикации.В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html
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россия, украина, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Американцев предупредили о войне со всем миром из-за России

WP: принятие законопроекта Линдси Грэма принесет больше вреда самим США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с остальным миром, пишет Джим Джерати в материале Washington Post.
“На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма*, который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину”, — говорится в публикации.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России
8 июня, 05:47
В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
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Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Киева
20 июня, 23:32
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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