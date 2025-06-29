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США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 29.06.2025
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16:16 29.06.2025 (обновлено: 16:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ssha--2026149614.html
США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"
США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 29.06.2025
США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"
Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:16:00+03:00
2025-06-29T16:30:00+03:00
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
в мире
санкции в отношении россии
венгрия
министерство финансов сша
атомстройэкспорт
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит "Росатому" более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами, заявили РИА Новости в российской атомной госкорпорации."В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который госкорпорация "Росатом" в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии. Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта", - сообщили в "Росатоме".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
https://ria.ru/20250629/tramp-2026150577.html
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире, санкции в отношении россии, венгрия, министерство финансов сша, атомстройэкспорт, аэс "пакш"
США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", В мире, Санкции в отношении России, Венгрия, Министерство финансов США, Атомстройэкспорт, АЭС "Пакш"
США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"

США снимут санкции с банков и страховых компаний, связанных с АЭС "Пакш-2"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит "Росатому" более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами, заявили РИА Новости в российской атомной госкорпорации.
"В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который госкорпорация "Росатом" в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии. Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта", - сообщили в "Росатоме".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп хочет ввести новые санкции против России, заявил сенатор
Вчера, 16:27
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
 
СШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"В миреСанкции в отношении РоссииВенгрияМинистерство финансов СШААтомстройэкспортАЭС "Пакш"
 
 
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