https://ria.ru/20250629/ssha--2026149614.html

США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"

США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 29.06.2025

США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"

Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:16:00+03:00

2025-06-29T16:16:00+03:00

2025-06-29T16:30:00+03:00

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш-2"

в мире

санкции в отношении россии

венгрия

министерство финансов сша

атомстройэкспорт

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит "Росатому" более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами, заявили РИА Новости в российской атомной госкорпорации."В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который госкорпорация "Росатом" в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии. Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта", - сообщили в "Росатоме".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

https://ria.ru/20250629/tramp-2026150577.html

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире, санкции в отношении россии, венгрия, министерство финансов сша, атомстройэкспорт, аэс "пакш"