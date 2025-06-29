США снимут санкции с банков, связанных с АЭС "Пакш-2", заявили в "Росатоме"
США снимут санкции с банков и страховых компаний, связанных с АЭС "Пакш-2"
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит "Росатому" более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами, заявили РИА Новости в российской атомной госкорпорации.
"В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который госкорпорация "Росатом" в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии. Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта", - сообщили в "Росатоме".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".