США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: США отменили санкции, связанные с АЭС "Пакш-2"
Московский Кремль. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 июн — РИА Новости. США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш". <...> Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", — приводит его слова агентство MTI.
Дипломат добавил, что рестрикции, введенные в ноябре прошлого года при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.
США тогда наложили санкции на Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Через него осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители.
По словам Сийярто, при реализации проекта АЭС "Пакш-2" Венгрия сможет сама производить большую часть электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны, но если бы проект нельзя было продолжать, это сделало бы энергоснабжение республики уязвимым в долгосрочной перспективе.
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"Так что президент Дональд Трамп и его администрация помогли Венгрии. В то же время нам еще предстоит вести еще одну борьбу в Брюсселе, чтобы сохранить возможность покупать дешевую нефть и природный газ, но мы будем вести и эту борьбу, и добьемся в ней успеха", — добавил глава МИД.
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"Пакш-2"
- В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.
- Сообщалось, что Москва даст Будапешту на проект "Пакш-2" кредит — до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ — 12,5 миллиарда.
- Уже выдана лицензия на строительство энергоблоков.
- "Первый бетон" для пятого блока планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись.
- Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта.
- Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.
- Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
- Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
- Будапешт просил Вашингтон исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2".