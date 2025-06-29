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США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто - РИА Новости, 29.06.2025
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12:40 29.06.2025 (обновлено: 16:06 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ssha--2026129188.html
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто - РИА Новости, 29.06.2025
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто
США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:40:00+03:00
2025-06-29T16:06:00+03:00
сша
петер сийярто
венгрия
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
в мире
санкции в отношении россии
джо байден
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БУДАПЕШТ, 29 июн — РИА Новости. США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто."К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш". &lt;...&gt; Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", — приводит его слова агентство MTI.Дипломат добавил, что рестрикции, введенные в ноябре прошлого года при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.По словам Сийярто, при реализации проекта АЭС "Пакш-2" Венгрия сможет сама производить большую часть электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны, но если бы проект нельзя было продолжать, это сделало бы энергоснабжение республики уязвимым в долгосрочной перспективе.&quot;Так что президент Дональд Трамп и его администрация помогли Венгрии. В то же время нам еще предстоит вести еще одну борьбу в Брюсселе, чтобы сохранить возможность покупать дешевую нефть и природный газ, но мы будем вести и эту борьбу, и добьемся в ней успеха&quot;, — добавил глава МИД."Пакш-2"
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html
https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html
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сша, петер сийярто, венгрия, аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире, санкции в отношении россии, джо байден
США, Петер Сийярто, Венгрия, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", В мире, Санкции в отношении России, Джо Байден
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: США отменили санкции, связанные с АЭС "Пакш-2"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БУДАПЕШТ, 29 июн — РИА Новости. США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш". <...> Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", — приводит его слова агентство MTI.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
11 июня, 22:24
Дипломат добавил, что рестрикции, введенные в ноябре прошлого года при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.

США тогда наложили санкции на Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Через него осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители.

По словам Сийярто, при реализации проекта АЭС "Пакш-2" Венгрия сможет сама производить большую часть электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны, но если бы проект нельзя было продолжать, это сделало бы энергоснабжение республики уязвимым в долгосрочной перспективе.
«

"Так что президент Дональд Трамп и его администрация помогли Венгрии. В то же время нам еще предстоит вести еще одну борьбу в Брюсселе, чтобы сохранить возможность покупать дешевую нефть и природный газ, но мы будем вести и эту борьбу, и добьемся в ней успеха", — добавил глава МИД.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп оценил, во сколько обходятся США вводимые санкции
17 июня, 00:35

"Пакш-2"

  • В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.
  • Сообщалось, что Москва даст Будапешту на проект "Пакш-2" кредит — до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ — 12,5 миллиарда.
  • Уже выдана лицензия на строительство энергоблоков.
  • "Первый бетон" для пятого блока планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись.
  • Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта.
  • Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.
  • Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
  • Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
  • Будапешт просил Вашингтон исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России
8 июня, 05:47
 
СШАПетер СийяртоВенгрияАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"В миреСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
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