https://ria.ru/20250629/ssha--2026129188.html

США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто

США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто - РИА Новости, 29.06.2025

США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто

США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:40:00+03:00

2025-06-29T12:40:00+03:00

2025-06-29T16:06:00+03:00

сша

петер сийярто

венгрия

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

в мире

санкции в отношении россии

джо байден

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БУДАПЕШТ, 29 июн — РИА Новости. США сняли санкции, связанные со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто."К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш". <...> Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", — приводит его слова агентство MTI.Дипломат добавил, что рестрикции, введенные в ноябре прошлого года при администрации Джо Байдена, сделали реализацию проекта практически невозможной.По словам Сийярто, при реализации проекта АЭС "Пакш-2" Венгрия сможет сама производить большую часть электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны, но если бы проект нельзя было продолжать, это сделало бы энергоснабжение республики уязвимым в долгосрочной перспективе."Так что президент Дональд Трамп и его администрация помогли Венгрии. В то же время нам еще предстоит вести еще одну борьбу в Брюсселе, чтобы сохранить возможность покупать дешевую нефть и природный газ, но мы будем вести и эту борьбу, и добьемся в ней успеха", — добавил глава МИД."Пакш-2"

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023229542.html

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

сша

венгрия

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сша, петер сийярто, венгрия, аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире, санкции в отношении россии, джо байден