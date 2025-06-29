https://ria.ru/20250629/sobaki-2026084989.html

Кинолог рассказал, какая погода таит опасности для собак летом

Кинолог рассказал, какая погода таит опасности для собак летом - РИА Новости, 29.06.2025

Кинолог рассказал, какая погода таит опасности для собак летом

Большинство собаководов с нетерпением ждут лета, когда им открывается отличная возможность увеличить количество полноценных прогулок, выехать за город или даже... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:31:00+03:00

2025-06-29T04:31:00+03:00

2025-06-29T04:31:00+03:00

общество

россия

москва

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150481/53/1504815382_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_25f86413ad2a552e1f1f583b9a2ec9da.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Большинство собаководов с нетерпением ждут лета, когда им открывается отличная возможность увеличить количество полноценных прогулок, выехать за город или даже отправиться в путешествие вместе с питомцем, однако в это время стоит быть максимально осторожным и помнить, какие погода таит опасности для собаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Точной статистики смертности собак в России в зависимости от сезона нет. Но все мы помним тяжёлый 2010-й год, когда в стране была аномальная жара. Так вот тогда в Москве зафиксировали, что смертность домашних животных возросла на 20-30%. Кинологи, как и ветеринарные специалисты, опираясь на свой опыт и наблюдения, сходятся во мнении, что летом действительно возрастает не только смертность питомцев, но и увеличивается риск обострения заболеваний", - сказал Голубев. Самым очевидным опасным фактором лета он назвал высокую температуру. Собакам становится тяжело находиться на улице, когда градусник показывает больше 27 градусов. Поэтому кинолог порекомендовал в знойные дни сменить режим прогулок и выходить из дома рано утром и поздно вечером. Он также напомнил, что питомцу можно помочь в жару, для этого нужно избегать прямого солнца, обеспечить доступ к свежей чистой воде, смачивать лапки, нос и уши. В то же время обливать собаку нельзя, потому что из-за шерсти возникнет парниковый эффект и питомцу станет только хуже. Кроме того, жара может выступить триггером к обострению хронических заболеваний, особенно у собак с нарушениями работы сердца и лёгких. Голубев посоветовал до начала сезона проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать на этот период поддерживающие препараты. В особо тяжёлых случаях врач может порекомендовать специальные кислородные маски, облегчающие дыхание, рассказал он. Ещё одной опасностью кинолог назвал клещей, насекомых и других паразитов, риск пострадать от которых у собак, которые много бегают по траве, копают землю, могут выпить грязную воду, особенно велик. "До летнего сезона собака обязательно должна пройти ежегодный курс вакцинации и обработку от паразитов. Но даже это не гарантирует полную безопасность. Например, питомца может ужалить пчела или оса, при возникновении аллергической реакции возможен фатальный исход", - отметил президент РКФ. Он также предостерёг владельцев собак от проявления халатности и напомнил, что сколько бы раз специалисты ни предупреждали об опасности оставлять питомца в машине летом, ежегодно по всему миру всё равно фиксируются случаи подобной мучительной смерти у собак. Голубев подчеркнул, что даже пара минут в машине, которая под солнцем быстро превращается в "раскалённую печь", могут привести к печальным последствиям. Опасность может подстерегать и тех, кто любит отпускать собаку порезвиться без поводка. Хозяев, которые так делают, кинолог призвал следить за безопасностью территории. Это, по его словам, должна быть специальная площадка или закрытый участок дома, чтобы питомец не попал под машину, в яму или даже болото. При этом он обратил внимание, что на самовыгул животное нельзя отпускать ни в коем случае. Такой поступок Голубев назвал равносильным тому, чтобы отправить гулять в одиночестве маленького ребёнка. "Летом также запрещено закрывать питомца на балконе, чтобы он подышал свежим воздухом – балкон может раскалиться, как и машина. Кроме того, это небезопасно – животное может выпрыгнуть", - добавил кинолог.

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20240915/kinolog-1972770490.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)