Рейтинг@Mail.ru
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:58 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну - РИА Новости, 29.06.2025
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну
Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом"... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:58:00+03:00
2025-06-29T22:58:00+03:00
религия
армения
россия
никол пашинян
маргарита симоньян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_ce00236febc494db67d406791b354d3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом" антихриста, потому как сам антихрист - это нечто масштабное и коллективное, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она заявила, что антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади. "Но люди-то за ним идут, часть людей. И это наводит меня на мысль, приближающуюся к моему роману, что это всё уже - антихрист. Не Пашинян лично антихрист... антихрист - это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян - это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян - это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз", - сказала она. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html
https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584336_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_05b14ee7ccdfdf6f612dce32f53ed69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, никол пашинян, маргарита симоньян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ), задержание архиепископа баграта галстаняна в армении, архиепископ баграт галстанян
Религия, Армения, Россия, Никол Пашинян, Маргарита Симоньян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ), Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, Архиепископ Баграт Галстанян
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну

Симоньян сравнила Пашиняна с мизинцем антихриста

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом" антихриста, потому как сам антихрист - это нечто масштабное и коллективное, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она заявила, что антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
Вчера, 21:52
"Но люди-то за ним идут, часть людей. И это наводит меня на мысль, приближающуюся к моему роману, что это всё уже - антихрист. Не Пашинян лично антихрист... антихрист - это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян - это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян - это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз", - сказала она.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Вчера, 18:31
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
РелигияАрменияРоссияНикол ПашинянМаргарита СимоньянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в АрменииАрхиепископ Баграт Галстанян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала