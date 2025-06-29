"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну
Симоньян сравнила Пашиняна с мизинцем антихриста
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом" антихриста, потому как сам антихрист - это нечто масштабное и коллективное, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она заявила, что антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади.
"Но люди-то за ним идут, часть людей. И это наводит меня на мысль, приближающуюся к моему роману, что это всё уже - антихрист. Не Пашинян лично антихрист... антихрист - это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян - это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян - это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз", - сказала она.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.