https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html

"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну

"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну - РИА Новости, 29.06.2025

"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну

Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом"... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:58:00+03:00

2025-06-29T22:58:00+03:00

2025-06-29T22:58:00+03:00

религия

армения

россия

никол пашинян

маргарита симоньян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

микаел аджапахян (архиепископ)

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Часть людей в Армении идет за премьер-министром Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в стране ситуации его можно назвать "мизинцем" или "аппендицитом" антихриста, потому как сам антихрист - это нечто масштабное и коллективное, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она заявила, что антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади. "Но люди-то за ним идут, часть людей. И это наводит меня на мысль, приближающуюся к моему роману, что это всё уже - антихрист. Не Пашинян лично антихрист... антихрист - это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян - это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста, может быть, эфенди Пашинян - это анус антихриста, раз уж он призывает нас вот так вот дискуссии с ним вести. Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз", - сказала она. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html

https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html

https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html

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