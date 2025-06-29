Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян

Симоньян заявила, что Антихрист начал расправляться с религией с Армении
"Почему вот это Антихристово убеждение людей в ложных, противоцерковных и противобожеских целях началось с Армении. <...> Потому что Армения была первым государством в мире, которое приняло христианство как государственную религию в 301 году, за несколько десятилетий до Рима. <...> Наверное, раз они первые начали, то с них антихрист и начинает расправляться с религией", — заявила она.
"И это первый случай в многотысячелетней истории Армении, когда за свою веру армяне страдают <...> не от римлян, не от монголов. <...> Это не персы, это не арабы, это не османы, это не все те, кто тысячелетиями уничтожал этот народ. Это свой собственный армянский выродок. Поверить в то, что это просто так развивается человеческая история, которая всегда полна войн, уничтожений, взаимных уничтожений, унижений, — невозможно. Это все-таки уже что-то над человеческим, это все-таки Антихрист", — подытожила Симоньян.
Никол Пашинян против АЦЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
- В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
- Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
- Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
- Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.