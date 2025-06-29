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Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян - РИА Новости, 30.06.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:23 29.06.2025 (обновлено: 00:03 30.06.2025)
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян - РИА Новости, 30.06.2025
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян
Антихрист начал расправляться с религией с Армении, потому что она первая в мире приняла христианство, заявила главный редактор международной медиагруппы... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-29T22:23:00+03:00
2025-06-30T00:03:00+03:00
религия
армения
маргарита симоньян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Антихрист начал расправляться с религией с Армении, потому что она первая в мире приняла христианство, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". &quot;Почему вот это Антихристово убеждение людей в ложных, противоцерковных и противобожеских целях началось с Армении. &lt;...&gt; Потому что Армения была первым государством в мире, которое приняло христианство как государственную религию в 301 году, за несколько десятилетий до Рима. &lt;...&gt; Наверное, раз они первые начали, то с них антихрист и начинает расправляться с религией&quot;, — заявила она.Журналист также рассказала, что ее предки "сложили головы за свою веру под ятаганами". &quot;И это первый случай в многотысячелетней истории Армении, когда за свою веру армяне страдают &lt;...&gt; не от римлян, не от монголов. &lt;...&gt; Это не персы, это не арабы, это не османы, это не все те, кто тысячелетиями уничтожал этот народ. Это свой собственный армянский выродок. Поверить в то, что это просто так развивается человеческая история, которая всегда полна войн, уничтожений, взаимных уничтожений, унижений, — невозможно. Это все-таки уже что-то над человеческим, это все-таки Антихрист&quot;, — подытожила Симоньян.Никол Пашинян против АЦЦ
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html
https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html
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армения, маргарита симоньян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Религия, Армения, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян

Симоньян заявила, что Антихрист начал расправляться с религией с Армении

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Антихрист начал расправляться с религией с Армении, потому что она первая в мире приняла христианство, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"Почему вот это Антихристово убеждение людей в ложных, противоцерковных и противобожеских целях началось с Армении. <...> Потому что Армения была первым государством в мире, которое приняло христианство как государственную религию в 301 году, за несколько десятилетий до Рима. <...> Наверное, раз они первые начали, то с них антихрист и начинает расправляться с религией", — заявила она.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
Вчера, 21:52
Журналист также рассказала, что ее предки "сложили головы за свою веру под ятаганами".
«

"И это первый случай в многотысячелетней истории Армении, когда за свою веру армяне страдают <...> не от римлян, не от монголов. <...> Это не персы, это не арабы, это не османы, это не все те, кто тысячелетиями уничтожал этот народ. Это свой собственный армянский выродок. Поверить в то, что это просто так развивается человеческая история, которая всегда полна войн, уничтожений, взаимных уничтожений, унижений, — невозможно. Это все-таки уже что-то над человеческим, это все-таки Антихрист", — подытожила Симоньян.

Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
Вчера, 22:37

Никол Пашинян против АЦЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
  • В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
  • Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Вчера, 18:31
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
  • Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
  • Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
  • Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
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