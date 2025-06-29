https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html

Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян

Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян - РИА Новости, 30.06.2025

Антихрист начал свои атаки на религию с Армении, заявила Симоньян

Антихрист начал расправляться с религией с Армении, потому что она первая в мире приняла христианство, заявила главный редактор международной медиагруппы... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-29T22:23:00+03:00

2025-06-29T22:23:00+03:00

2025-06-30T00:03:00+03:00

религия

армения

маргарита симоньян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн — РИА Новости. Антихрист начал расправляться с религией с Армении, потому что она первая в мире приняла христианство, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Почему вот это Антихристово убеждение людей в ложных, противоцерковных и противобожеских целях началось с Армении. <...> Потому что Армения была первым государством в мире, которое приняло христианство как государственную религию в 301 году, за несколько десятилетий до Рима. <...> Наверное, раз они первые начали, то с них антихрист и начинает расправляться с религией", — заявила она.Журналист также рассказала, что ее предки "сложили головы за свою веру под ятаганами". "И это первый случай в многотысячелетней истории Армении, когда за свою веру армяне страдают <...> не от римлян, не от монголов. <...> Это не персы, это не арабы, это не османы, это не все те, кто тысячелетиями уничтожал этот народ. Это свой собственный армянский выродок. Поверить в то, что это просто так развивается человеческая история, которая всегда полна войн, уничтожений, взаимных уничтожений, унижений, — невозможно. Это все-таки уже что-то над человеческим, это все-таки Антихрист", — подытожила Симоньян.Никол Пашинян против АЦЦ

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html

https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html

https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html

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армения, маргарита симоньян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире