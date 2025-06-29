https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176678.html

Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем

Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем - РИА Новости, 29.06.2025

Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:20:00+03:00

2025-06-29T22:20:00+03:00

2025-06-29T22:20:00+03:00

общество

технологии

маргарита симоньян

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в мире

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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом, описала чипирование человечества и медицинское воскрешение по ДНК, пояснив, что так и будет в будущем. Ранее Симоньян сообщала, что открыт предварительный заказ её нового романа "В начале было Слово - в конце будет Цифра". По ее словам, сейчас американский предприниматель Илон Маск считает, что вероятность захвата человечества искусственным интеллектом - один к пяти, то есть 20%. Она напомнила, что Маск чипировал свинью по имени Гертруда - мозги этой свиньи заменены чипами. "Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская - одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти – быстренько загуглил. А когда будет чип, который будет выдавать информацию прямо в мозг, школы будут отменены как утратившие свою актуальность, зачем на них тратить деньги. Это я все описываю свой роман. Но уверена, что так и будет в жизни. В обозримом будущем", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее мнению, есть хорошая новость и в будущем человечества, и в романе. "Исходя из того, как развивается медицина, технологии, как развивается будущее – когда-то люди подойдут к технологии, которую можно назвать медицинским воскрешением. То есть по ДНК можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. У нас за всю историю существования жило 150 миллиардов (человек), вот их воскресят. А дальше что? Написано в моем романе", - отметила она. Она пояснила, что все деньги от продажи книг она отдает на фронт, на другую благотворительность. "Мне кажется, что если хоть один человек, прочитав это, спохватится и захочет стать немножко лучше, пока не поздно, чтобы потом, после вот этого воскрешения, иметь шансы остаться в раю, который нам обещан, а не в аду - жизнь прожита не зря", - сказала Симоньян. Но и отказаться от развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нельзя, добавила она. "Потому что любая следующая война и сегодняшняя будет вестись искусственным интеллектом. А если ты отстанешь в сфере искусственных технологий, то что делают с отстающими? Посмотрите на пример Ирана", - сказала она.

https://ria.ru/20240131/chipy-1924492716.html

https://ria.ru/20250429/dmitriev-2013954008.html

https://ria.ru/20250405/oruzhie-2009389563.html

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общество, технологии, маргарита симоньян, россия, в мире