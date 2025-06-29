Рейтинг@Mail.ru
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176678.html
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем - РИА Новости, 29.06.2025
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:20:00+03:00
2025-06-29T22:20:00+03:00
общество
технологии
маргарита симоньян
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом, описала чипирование человечества и медицинское воскрешение по ДНК, пояснив, что так и будет в будущем. Ранее Симоньян сообщала, что открыт предварительный заказ её нового романа "В начале было Слово - в конце будет Цифра". По ее словам, сейчас американский предприниматель Илон Маск считает, что вероятность захвата человечества искусственным интеллектом - один к пяти, то есть 20%. Она напомнила, что Маск чипировал свинью по имени Гертруда - мозги этой свиньи заменены чипами. "Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская - одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти – быстренько загуглил. А когда будет чип, который будет выдавать информацию прямо в мозг, школы будут отменены как утратившие свою актуальность, зачем на них тратить деньги. Это я все описываю свой роман. Но уверена, что так и будет в жизни. В обозримом будущем", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее мнению, есть хорошая новость и в будущем человечества, и в романе. "Исходя из того, как развивается медицина, технологии, как развивается будущее – когда-то люди подойдут к технологии, которую можно назвать медицинским воскрешением. То есть по ДНК можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. У нас за всю историю существования жило 150 миллиардов (человек), вот их воскресят. А дальше что? Написано в моем романе", - отметила она. Она пояснила, что все деньги от продажи книг она отдает на фронт, на другую благотворительность. "Мне кажется, что если хоть один человек, прочитав это, спохватится и захочет стать немножко лучше, пока не поздно, чтобы потом, после вот этого воскрешения, иметь шансы остаться в раю, который нам обещан, а не в аду - жизнь прожита не зря", - сказала Симоньян. Но и отказаться от развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нельзя, добавила она. "Потому что любая следующая война и сегодняшняя будет вестись искусственным интеллектом. А если ты отстанешь в сфере искусственных технологий, то что делают с отстающими? Посмотрите на пример Ирана", - сказала она.
https://ria.ru/20240131/chipy-1924492716.html
https://ria.ru/20250429/dmitriev-2013954008.html
https://ria.ru/20250405/oruzhie-2009389563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, маргарита симоньян, россия, в мире
Общество, Технологии, Маргарита Симоньян, Россия, В мире
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем

Симоньян предположила чипирование населения и медицинское воскрешение в будущем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом, описала чипирование человечества и медицинское воскрешение по ДНК, пояснив, что так и будет в будущем.
Ранее Симоньян сообщала, что открыт предварительный заказ её нового романа "В начале было Слово - в конце будет Цифра".
Робот-швейная машинка, имплантирующий электроды в мозг - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Эксперт оценил возможность контроля государств над людьми с помощью чипов
31 января 2024, 06:46
По ее словам, сейчас американский предприниматель Илон Маск считает, что вероятность захвата человечества искусственным интеллектом - один к пяти, то есть 20%. Она напомнила, что Маск чипировал свинью по имени Гертруда - мозги этой свиньи заменены чипами.
"Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская - одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти – быстренько загуглил. А когда будет чип, который будет выдавать информацию прямо в мозг, школы будут отменены как утратившие свою актуальность, зачем на них тратить деньги. Это я все описываю свой роман. Но уверена, что так и будет в жизни. В обозримом будущем", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее мнению, есть хорошая новость и в будущем человечества, и в романе.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Дмитриев прокомментировал третий случай вживления человеку чипа Neuralink
29 апреля, 00:40
"Исходя из того, как развивается медицина, технологии, как развивается будущее – когда-то люди подойдут к технологии, которую можно назвать медицинским воскрешением. То есть по ДНК можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. У нас за всю историю существования жило 150 миллиардов (человек), вот их воскресят. А дальше что? Написано в моем романе", - отметила она.
Она пояснила, что все деньги от продажи книг она отдает на фронт, на другую благотворительность.
"Мне кажется, что если хоть один человек, прочитав это, спохватится и захочет стать немножко лучше, пока не поздно, чтобы потом, после вот этого воскрешения, иметь шансы остаться в раю, который нам обещан, а не в аду - жизнь прожита не зря", - сказала Симоньян.
Но и отказаться от развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нельзя, добавила она.
"Потому что любая следующая война и сегодняшняя будет вестись искусственным интеллектом. А если ты отстанешь в сфере искусственных технологий, то что делают с отстающими? Посмотрите на пример Ирана", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Секретное оружие Илона Маска наполовину русское
5 апреля, 08:00
 
ОбществоТехнологииМаргарита СимоньянРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала