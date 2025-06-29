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Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь - РИА Новости, 29.06.2025
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22:15 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176483.html
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь - РИА Новости, 29.06.2025
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:15:00+03:00
2025-06-29T22:15:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
владимир соловьев (телеведущий)
маргарита симоньян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади, заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "А что сейчас происходит в Армении?.. Пашинян демонстрирует всем будущим диктаторам, что надо делать с теми, кто выходит на площади", - сказала она. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026124379.html
https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Владимир Соловьев (телеведущий), Маргарита Симоньян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь

Симоньян: Пашинян демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади, заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"А что сейчас происходит в Армении?.. Пашинян демонстрирует всем будущим диктаторам, что надо делать с теми, кто выходит на площади", - сказала она.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
Вчера, 11:59
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пашинян создаст группу для смещения католикоса Гарегина II
10 июня, 10:26
 
АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянВладимир Соловьев (телеведущий)Маргарита СимоньянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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