https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176483.html

Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь

Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь - РИА Новости, 29.06.2025

Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:15:00+03:00

2025-06-29T22:15:00+03:00

2025-06-29T22:15:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

владимир соловьев (телеведущий)

маргарита симоньян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь демонстрирует будущим диктаторам модель поведения с людьми, которые выходят на площади, заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "А что сейчас происходит в Армении?.. Пашинян демонстрирует всем будущим диктаторам, что надо делать с теми, кто выходит на площади", - сказала она. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250629/armeniya-2026124379.html

https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html

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армения, ереван, россия, никол пашинян, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении