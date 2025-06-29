https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176147.html
Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации
Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации - РИА Новости, 29.06.2025
Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила лидеров западных стран с собакой Моськой, по ее словам,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:03:00+03:00
2025-06-29T22:03:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила лидеров западных стран с собакой Моськой, по ее словам, они боятся возвращения РФ в международные организации и уговаривают других "что-то сделать" с Россией. Симоньян отметила, что лидеры Европы, чтобы удержаться у власти, придумали "пугалку" о том, что "русские идут". "Они столько уже нагадили, что им очень страшно. А что, если мы реально придем? Не на их землю, а вернемся в организации большие, международные. Вернемся с ними как-то договариваться, со странами. Страшно не странам, а лидерам. Как та Моська (из басни Ивана Крылова "Слон и Моська" - ред.), которая налаяла на слона уже столько, что бегает и уговаривает всех слона поджечь, что-то с ним сделать до того, как этот слон вернется и растопчет их", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Эти страны, "не справившись с нашей землей, теперь пытаются расправляться с нашей душой", снося памятники и запрещая русский язык, считает она. "Вот в Латвии арестовали депутата за то, что он просто защитил русский язык. Это наследники (Йозефа - ред.) Геббельса, нацистов", - сказала Симоньян. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против экс-депутата латвийского парламента, депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
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россия, латвия, европа, маргарита симоньян, иван крылов, владимир соловьев (телеведущий), рижская дума, в мире
Россия, Латвия, Европа, Маргарита Симоньян, Иван Крылов, Владимир Соловьев (телеведущий), Рижская дума, В мире
Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации
Симоньян сравнила лидеров европейских стран с собакой Моськой