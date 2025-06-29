https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176147.html

Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации

Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации - РИА Новости, 29.06.2025

Симоньян: Запад боится возвращения России в международные организации

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила лидеров западных стран с собакой Моськой, по ее словам,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:03:00+03:00

2025-06-29T22:03:00+03:00

2025-06-29T22:03:00+03:00

россия

латвия

европа

маргарита симоньян

иван крылов

владимир соловьев (телеведущий)

рижская дума

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила лидеров западных стран с собакой Моськой, по ее словам, они боятся возвращения РФ в международные организации и уговаривают других "что-то сделать" с Россией. Симоньян отметила, что лидеры Европы, чтобы удержаться у власти, придумали "пугалку" о том, что "русские идут". "Они столько уже нагадили, что им очень страшно. А что, если мы реально придем? Не на их землю, а вернемся в организации большие, международные. Вернемся с ними как-то договариваться, со странами. Страшно не странам, а лидерам. Как та Моська (из басни Ивана Крылова "Слон и Моська" - ред.), которая налаяла на слона уже столько, что бегает и уговаривает всех слона поджечь, что-то с ним сделать до того, как этот слон вернется и растопчет их", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Эти страны, "не справившись с нашей землей, теперь пытаются расправляться с нашей душой", снося памятники и запрещая русский язык, считает она. "Вот в Латвии арестовали депутата за то, что он просто защитил русский язык. Это наследники (Йозефа - ред.) Геббельса, нацистов", - сказала Симоньян. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против экс-депутата латвийского парламента, депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.

https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html

россия

латвия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, европа, маргарита симоньян, иван крылов, владимир соловьев (телеведущий), рижская дума, в мире