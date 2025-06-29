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Симоньян заявила, что план Европы по навязыванию своих ценностей провалился - РИА Новости, 29.06.2025
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21:53 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/simonjan-2026175949.html
Симоньян заявила, что план Европы по навязыванию своих ценностей провалился
Симоньян заявила, что план Европы по навязыванию своих ценностей провалился - РИА Новости, 29.06.2025
Симоньян заявила, что план Европы по навязыванию своих ценностей провалился
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что план Европы, навязывавшей свои нормы России,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:53:00+03:00
2025-06-29T21:53:00+03:00
европа
россия
литва
маргарита симоньян
надежда кадышева
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что план Европы, навязывавшей свои нормы России, провалился, потому что российская молодежь "зажигает под Надежду Кадышеву". "Это Европа еще не видела видео… с "Алых парусов", как наша молодежь, наши выпускники, зажигает под Надежду Кадышеву. Это то самое поколение, которое примерно сейчас должно было сносить нашего президента и радостно зажигать на гей-парадах. А не под очень русские песни Надежды Кадышевой. Такой был план. Хорошо известный план в узких кругах. Люди, которые были организаторами, соучастниками этого плана - некоторые до сих пор даже серьезные позиции занимают в нашем государстве. Хорошо, что Европа не видит это видео – как все вопреки спонсированного ими - и Европой, и Америкой, Британией – как все обернулось", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом на Западе "из каждого банкомата" транслируется "пугалка", что якобы "русские идут", добавила она. Симоньян напомнила, что русские сами "на них никогда не ходили". "Они все плохо знают историю и поэтому не знают, не помнят или не хотят знать, что русские на них никогда не ходили. Если они вспомнят о том, что, воспользовавшись тем, что мы были под монгольским игом, у нас для начала Литва оттяпала западную Русь, потом Литва в этом деле с поляками объединилась. Потом Карл XII, у которого Петр I вернул исконно русские земли, потом Наполеон. А они не помнят, что всю историю это они на нас ходили. Теперь они шарашат эту пугалку из каждого утюга, из каждого банкомата о том, что русские идут", - сказала она. По ее мнению, одна из причин происходящего – "у них нет другого способа удержаться у власти". "Они проводят в жизнь политики, практики, которые не воспринимаются их народом касательно всей новой религии, ЛГБТ*… и касательно миграционной политики, экономики, завязанной на санкциях против России. Но им надо как-то удерживаться у власти, а для этого нужно придумывать и пытаться заставить свой народ поверить в то, что завтра придут русские, всех прирежут", - отметила Симоньян.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html
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РИА Новости
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европа, россия, литва, маргарита симоньян, надежда кадышева, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Европа, Россия, Литва, Маргарита Симоньян, Надежда Кадышева, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян заявила, что план Европы по навязыванию своих ценностей провалился

Симоньян: план Европы по навязыванию своих норм России провалился

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что план Европы, навязывавшей свои нормы России, провалился, потому что российская молодежь "зажигает под Надежду Кадышеву".
"Это Европа еще не видела видео… с "Алых парусов", как наша молодежь, наши выпускники, зажигает под Надежду Кадышеву. Это то самое поколение, которое примерно сейчас должно было сносить нашего президента и радостно зажигать на гей-парадах. А не под очень русские песни Надежды Кадышевой. Такой был план. Хорошо известный план в узких кругах. Люди, которые были организаторами, соучастниками этого плана - некоторые до сих пор даже серьезные позиции занимают в нашем государстве. Хорошо, что Европа не видит это видео – как все вопреки спонсированного ими - и Европой, и Америкой, Британией – как все обернулось", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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При этом на Западе "из каждого банкомата" транслируется "пугалка", что якобы "русские идут", добавила она. Симоньян напомнила, что русские сами "на них никогда не ходили".
"Они все плохо знают историю и поэтому не знают, не помнят или не хотят знать, что русские на них никогда не ходили. Если они вспомнят о том, что, воспользовавшись тем, что мы были под монгольским игом, у нас для начала Литва оттяпала западную Русь, потом Литва в этом деле с поляками объединилась. Потом Карл XII, у которого Петр I вернул исконно русские земли, потом Наполеон. А они не помнят, что всю историю это они на нас ходили. Теперь они шарашат эту пугалку из каждого утюга, из каждого банкомата о том, что русские идут", - сказала она.
По ее мнению, одна из причин происходящего – "у них нет другого способа удержаться у власти".
"Они проводят в жизнь политики, практики, которые не воспринимаются их народом касательно всей новой религии, ЛГБТ*… и касательно миграционной политики, экономики, завязанной на санкциях против России. Но им надо как-то удерживаться у власти, а для этого нужно придумывать и пытаться заставить свой народ поверить в то, что завтра придут русские, всех прирежут", - отметила Симоньян.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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ЕвропаРоссияЛитваМаргарита СимоньянНадежда КадышеваВладимир Соловьев (телеведущий)В мире
 
 
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