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Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур - РИА Новости, 29.06.2025
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09:41 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/shor-2026107436.html
Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур
Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур - РИА Новости, 29.06.2025
Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:41:00+03:00
2025-06-29T09:41:00+03:00
илан шор
майя санду
молдавия
россия
кишинев
евросоюз
евразийский экономический союз
снг
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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение республики, а власти лишают ее экономического суверенитета. Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за присоединение страны к трем международным конвенциям, что позволит ей интегрироваться в единую таможенную систему с 37 европейскими странами, в том числе входящих в Евросоюз. Власти считают, что участие в конвенции предусматривают упрощение формальностей в торговле товарами, а также гармонизацию таможенных процедур. Решение принято на фоне экономического кризиса и спада торговых отношений со странами СНГ, а том числе с Россией. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад и присоединились к антироссийским санкциям. "Под видом "упрощения" торговых процедур с ЕС мы видим очередной виток поглощения Молдовы Евросоюзом. Режим (президента) Майи Санду поступательно лишает страну экономического суверенитета. Экономика страны уничтожается, экспорт отброшен к минимальным показателям, а импорт, наоборот, растет самыми высокими темпами. И чем сильнее Санду и PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ПДСМ) тащат страну в ЕС, тем больше это бьет по нашим фермерам, производителям и потребителям", - отметил Шор. Политик привел данные Национального бюро статистики, согласно которым в январе-апреле 2025 года экспорт молдавских товаров упал на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 20% в сравнении с 2023 годом. При этом импорт в текущем году вырос на 18%. По его словам, в стране уничтожены целые отрасли экономики, включая сельское хозяйство, легкую промышленность и машиностроение. Политик также критически оценил роль, отведенную Молдавии в европейских структурах. "Европе наши товары не нужны. В брюссельских кабинетах Молдове выделили роль вассала, поставщика дешевой рабочей силы и фактически ввели внешнее управление. На практике это захваченное государство. Это осознанное вредительство ", – считает оппозиционный лидер. Шор подчеркнул, что зацикленность парящей элиты на Евросоюзе ведет страну к изоляции, а предвыборная риторика Санду, которая является негласным лидером правящей партии, только усугубит ситуацию в экономике. "Страна зависима от кредитов, которые берутся вслепую на невыгодных условиях. Уничтожены целые отрасли, такие, как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение. А проект "Молдова в Евросоюзе", созданный под президентские выборы, снова звучит из каждого "пасовского утюга". Ведь скоро выборы в парламент. И мнимое сближение с ЕС — единственный козырь этих недоделанных евроинтеграторов", - подчеркнул политик. Шор выразил сожаление, что Кишинев блокирует выгодное сотрудничество со странами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). "При этом выгодное сотрудничество с ЕАЭС официальным Кишиневом блокируется. Хотя именно там ждут нашу продукцию, а рынки стран ЕАЭС — это потенциальный рынок для роста и развития. Такое партнерство было бы выгодно для всех нас. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. Молдавия имеет статус кандидата в ЕС с 2022 года, но переговоры о вступлении так и не начались. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html
https://ria.ru/20250514/shor-2016964556.html
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илан шор, майя санду, молдавия, россия, кишинев, евросоюз, евразийский экономический союз, снг
Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Россия, Кишинев, Евросоюз, Евразийский экономический союз, СНГ
Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур

Политик Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение республики, а власти лишают ее экономического суверенитета.
Парламент Молдавии в пятницу проголосовал за присоединение страны к трем международным конвенциям, что позволит ей интегрироваться в единую таможенную систему с 37 европейскими странами, в том числе входящих в Евросоюз. Власти считают, что участие в конвенции предусматривают упрощение формальностей в торговле товарами, а также гармонизацию таможенных процедур. Решение принято на фоне экономического кризиса и спада торговых отношений со странами СНГ, а том числе с Россией. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад и присоединились к антироссийским санкциям.
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт
14 июня, 15:13
"Под видом "упрощения" торговых процедур с ЕС мы видим очередной виток поглощения Молдовы Евросоюзом. Режим (президента) Майи Санду поступательно лишает страну экономического суверенитета. Экономика страны уничтожается, экспорт отброшен к минимальным показателям, а импорт, наоборот, растет самыми высокими темпами. И чем сильнее Санду и PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ПДСМ) тащат страну в ЕС, тем больше это бьет по нашим фермерам, производителям и потребителям", - отметил Шор.
Политик привел данные Национального бюро статистики, согласно которым в январе-апреле 2025 года экспорт молдавских товаров упал на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на 20% в сравнении с 2023 годом. При этом импорт в текущем году вырос на 18%. По его словам, в стране уничтожены целые отрасли экономики, включая сельское хозяйство, легкую промышленность и машиностроение.
Политик также критически оценил роль, отведенную Молдавии в европейских структурах.
"Европе наши товары не нужны. В брюссельских кабинетах Молдове выделили роль вассала, поставщика дешевой рабочей силы и фактически ввели внешнее управление. На практике это захваченное государство. Это осознанное вредительство ", – считает оппозиционный лидер.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Шор прокомментировал слова Санду о скором вступлении Молдавии в ЕС
14 мая, 18:54
Шор подчеркнул, что зацикленность парящей элиты на Евросоюзе ведет страну к изоляции, а предвыборная риторика Санду, которая является негласным лидером правящей партии, только усугубит ситуацию в экономике.
"Страна зависима от кредитов, которые берутся вслепую на невыгодных условиях. Уничтожены целые отрасли, такие, как сельское хозяйство, легкая промышленность, машиностроение. А проект "Молдова в Евросоюзе", созданный под президентские выборы, снова звучит из каждого "пасовского утюга". Ведь скоро выборы в парламент. И мнимое сближение с ЕС — единственный козырь этих недоделанных евроинтеграторов", - подчеркнул политик.
Шор выразил сожаление, что Кишинев блокирует выгодное сотрудничество со странами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).
"При этом выгодное сотрудничество с ЕАЭС официальным Кишиневом блокируется. Хотя именно там ждут нашу продукцию, а рынки стран ЕАЭС — это потенциальный рынок для роста и развития. Такое партнерство было бы выгодно для всех нас.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Молдавии обвинили Санду в создании репрессивной машины
14 июня, 15:11
Молдавия имеет статус кандидата в ЕС с 2022 года, но переговоры о вступлении так и не начались.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Шор назвал Санду наемным политическим террористом
19 июня, 04:11
 
Илан ШорМайя СандуМолдавияРоссияКишиневЕвросоюзЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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