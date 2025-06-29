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Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии - РИА Новости, 29.06.2025
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09:33 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026104853.html
Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии
Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии - РИА Новости, 29.06.2025
Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:33:00+03:00
2025-06-29T09:33:00+03:00
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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в Белграде. "Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11.00 (12.00 мск) в Палате Сербия", - говорится в сообщении. Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города. Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут. Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250628/serbiya-2026047589.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич
Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии

Вучич выступит с обращением к жителям Сербии из-за массовых беспорядков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в Белграде.
"Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11.00 (12.00 мск) в Палате Сербия", - говорится в сообщении.
Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Сербские студенты перекрыли площадь в центре Белграда
Вчера, 19:18
Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.
Протесты студентов и оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии
01:11
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичАна Брнабич
 
 
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