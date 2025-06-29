Вучич выступит с обращением из-за беспорядков в Сербии
Вучич выступит с обращением к жителям Сербии из-за массовых беспорядков
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье выступит с обращением к гражданам, сообщила утром его администрация на фоне массовых беспорядков ночью в Белграде.
"Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11.00 (12.00 мск) в Палате Сербия", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье жизнь в Белграде нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5-6 минут.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.