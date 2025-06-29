https://ria.ru/20250629/saldo-2026080694.html

Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо

Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.06.2025

Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо

Херсонская область потребует от Украины возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны ВСУ, механизм разрабатывается, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:05:00+03:00

2025-06-29T03:05:00+03:00

2025-06-29T03:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819337058_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_2e7adfb8a9267b27283649f4b6eac12b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Херсонская область потребует от Украины возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны ВСУ, механизм разрабатывается, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб", - сказал Сальдо, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в будущем этот ущерб будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250627/kherson-2025851706.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия