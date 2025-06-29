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Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/saldo-2026080694.html
Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо
Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.06.2025
Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо
Херсонская область потребует от Украины возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны ВСУ, механизм разрабатывается, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:05:00+03:00
2025-06-29T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Херсонская область потребует от Украины возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны ВСУ, механизм разрабатывается, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб", - сказал Сальдо, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в будущем этот ущерб будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250627/kherson-2025851706.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
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Дарья Буймова
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб, заявил Сальдо

Сальдо: Херсонская область потребует от Киева возместить ущерб от обстрелов

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Херсонская область потребует от Украины возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны ВСУ, механизм разрабатывается, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб", - сказал Сальдо, отвечая на соответствующий вопрос.
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Херсоне прогремели взрывы
27 июня, 15:42
По его словам, в будущем этот ущерб будет предъявлен как часть коллективного иска против киевского режима.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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