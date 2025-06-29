https://ria.ru/20250629/rossija-2026080105.html

В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме - РИА Новости, 29.06.2025

В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:49:00+03:00

2025-06-29T02:49:00+03:00

2025-06-29T10:28:00+03:00

общество

россия

школа

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые. Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви. При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html

https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, школа