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В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме - РИА Новости, 29.06.2025
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02:49 29.06.2025 (обновлено: 10:28 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/rossija-2026080105.html
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме - РИА Новости, 29.06.2025
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме
Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T02:49:00+03:00
2025-06-29T10:28:00+03:00
общество
россия
школа
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые. Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви. При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html
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общество, россия, школа
Общество, Россия, Школа
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

Новый ГОСТ: школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезентация моделей школьной формы
Презентация моделей школьной формы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Презентация моделей школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику.
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Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики.
В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.
Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви.
При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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