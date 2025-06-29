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Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью - РИА Новости, 29.06.2025
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10:51 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/putin-2026117775.html
Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью
Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью - РИА Новости, 29.06.2025
Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью
Киргизия ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:51:00+03:00
2025-06-29T10:51:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Киргизия ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев. "Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года в Киргизской Республике, а также с официальным визитом председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина) в Киргизскую Республику", - сказал министр. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
https://ria.ru/20250629/lavrov-2026101312.html
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киргизия, россия, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, ОДКБ, В мире
Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью

Глава МИД Кулубаев: Киргизия ожидает участия Путина в заседании ОДКБ осенью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Киргизия ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.
«
"Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года в Киргизской Республике, а также с официальным визитом председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина) в Киргизскую Республику", - сказал министр.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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09:20
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровМихаил МишустинОДКБВ мире
 
 
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