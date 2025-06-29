https://ria.ru/20250629/putin-2026117775.html

Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью

Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью - РИА Новости, 29.06.2025

Киргизия ждет участия Путина в заседании Совбеза ОДКБ осенью

Киргизия ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:51:00+03:00

2025-06-29T10:51:00+03:00

2025-06-29T10:51:00+03:00

киргизия

россия

владимир путин

сергей лавров

михаил мишустин

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн - РИА Новости. Киргизия ожидает участия президента РФ Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет на территории республики осенью, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев. "Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года в Киргизской Республике, а также с официальным визитом председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина) в Киргизскую Республику", - сказал министр. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

https://ria.ru/20250629/lavrov-2026101312.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, одкб, в мире