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"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/putin-2026115932.html
"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине
"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине - РИА Новости, 29.06.2025
"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал в соцсети Х слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:45:00+03:00
2025-06-29T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
жан-ноэль барро
флориан филиппо
франция
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал в соцсети Х слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине."Вы уже должны были в 2022 году "поставить российскую экономику на колени"... И сегодня именно мы находимся на грани того, чтобы попасть под опеку МВФ! Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал он.Так политик отреагировал на заявление французского министра о якобы проблемах в российской экономике и принуждении Путина к прекращению огня на Украине.Российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html
https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, жан-ноэль барро, флориан филиппо, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Жан-Ноэль Барро, Флориан Филиппо, Франция
"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине

Филиппо резко раскритиковал слова Барро о принуждении Путина к перемирию

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал в соцсети Х слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.
"Вы уже должны были в 2022 году "поставить российскую экономику на колени"... И сегодня именно мы находимся на грани того, чтобы попасть под опеку МВФ! Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал он.
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Так политик отреагировал на заявление французского министра о якобы проблемах в российской экономике и принуждении Путина к прекращению огня на Украине.
Российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинЖан-Ноэль БарроФлориан ФилиппоФранция
 
 
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