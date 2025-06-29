https://ria.ru/20250629/putin-2026115932.html

"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине

"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине - РИА Новости, 29.06.2025

"Мы на грани". Во Франции пришли в ярость из-за слов главы МИД о Путине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал в соцсети Х слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:45:00+03:00

2025-06-29T10:45:00+03:00

2025-06-29T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал в соцсети Х слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине."Вы уже должны были в 2022 году "поставить российскую экономику на колени"... И сегодня именно мы находимся на грани того, чтобы попасть под опеку МВФ! Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал он.Так политик отреагировал на заявление французского министра о якобы проблемах в российской экономике и принуждении Путина к прекращению огня на Украине.Российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html

https://ria.ru/20250629/duda-2026095645.html

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