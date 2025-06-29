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Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2025
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09:07 29.06.2025 (обновлено: 09:23 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/putin-2026100149.html
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2025
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что перед судостроительной отраслью России стоят... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:07:00+03:00
2025-06-29T09:23:00+03:00
россия
калининград
владивосток
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
общество
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что перед судостроительной отраслью России стоят масштабные задачи, их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником: Днем кораблестроителя... Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развертывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота", - говорится в сообщении на сайте.
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россия, калининград, владивосток, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, общество, экономика
Россия, Калининград, Владивосток, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Общество, Экономика
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли

Путин: перед судостроительной отраслью РФ стоят масштабные задачи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что перед судостроительной отраслью России стоят масштабные задачи, их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником: Днем кораблестроителя... Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развертывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота", - говорится в сообщении на сайте.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
09:09
 
РоссияКалининградВладивостокВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияОбществоЭкономика
 
 
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