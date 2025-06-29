https://ria.ru/20250629/putin-2026100149.html
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2025
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что перед судостроительной отраслью России стоят... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:07:00+03:00
2025-06-29T09:07:00+03:00
2025-06-29T09:23:00+03:00
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владивосток
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
общество
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли подчеркнул, что перед судостроительной отраслью России стоят масштабные задачи, их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником: Днем кораблестроителя... Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развертывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота", - говорится в сообщении на сайте.
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россия, калининград, владивосток, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, общество, экономика
Россия, Калининград, Владивосток, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Общество, Экономика
Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Путин: перед судостроительной отраслью РФ стоят масштабные задачи