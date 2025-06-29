https://ria.ru/20250629/putin-2026085216.html

"Наводит на мысли": речь Путина о НАТО вызвала удивление в Британии

"Наводит на мысли": речь Путина о НАТО вызвала удивление в Британии - РИА Новости, 29.06.2025

"Наводит на мысли": речь Путина о НАТО вызвала удивление в Британии

Заявления президента России Владимира Путина о сокращении затрат на оборону свидетельствуют об уверенности Москвы в своих вооруженных силах, заявил британский... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:34:00+03:00

2025-06-29T04:34:00+03:00

2025-06-29T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о сокращении затрат на оборону свидетельствуют об уверенности Москвы в своих вооруженных силах, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро", — сказал он.Даже сейчас, продолжил аналитик, расходы России на оборону в процентном отношении намного ниже, чем у США во время прямых конфликтов с Вьетнамом и КНДР."Кроме того, можно сделать вывод о том, что желание снизить расходы на оборону при увеличении этих показателей у НАТО свидетельствует о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой, исходящей от альянса и без огромных затрат", — заключил Меркурис.Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы России на оборону будут снижаться, а на Западе наоборот, будут только расти.Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил обещание о нерасширении на Восток.В Гааге во вторник и среду прошел ежегодный саммит НАТО. Итогом события стало условное обязательство стран-членов к 2035 году увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП ежегодно.

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россия, москва, украина, владимир путин, александр меркурис, нато