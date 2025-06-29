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Экс-премьер Украины раскрыл, что в Киеве так и не поняли про Путина - РИА Новости, 29.06.2025
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01:07 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/putin-2026073207.html
Экс-премьер Украины раскрыл, что в Киеве так и не поняли про Путина
Экс-премьер Украины раскрыл, что в Киеве так и не поняли про Путина - РИА Новости, 29.06.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, что в Киеве так и не поняли про Путина
Президент России Владимир Путин никогда не был противником государственности Украины в нейтральном статусе, но нынешний киевский режим не способен это понять,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T01:07:00+03:00
2025-06-29T01:07:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не был противником государственности Украины в нейтральном статусе, но нынешний киевский режим не способен это понять, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале."Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. &lt;…&gt; Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями", — написал он.Политик отметил, что именно государственный переворот 2014 года стал точкой невозврата в отношениях России и Украины, ведь именно тогда в Киеве начала реализовываться идея тотальной вражды с Москвой, вплоть до уничтожения страны. По его словам, за будущее Украины теперь несет ответственность киевский режим, который решительно отвергает мирные инициативы России."Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе Украины надо задавать главарям киевского режима. Это они довели до ситуации военного конфликта, выполняя волю своих западных хозяев", — заключил Азаров.Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, но Киев постоянно отказывался от предложений остановиться.Также президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.Ранее Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia подчеркнул, что Украине следует вернуться к тому, с чего началась ее государственность, а именно к пунктам декларации о независимости о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусах.
https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины раскрыл, что в Киеве так и не поняли про Путина

Азаров: Путин никогда не выступал против независимой и нейтральной Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не был противником государственности Украины в нейтральном статусе, но нынешний киевский режим не способен это понять, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. <…> Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями", — написал он.
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Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
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Политик отметил, что именно государственный переворот 2014 года стал точкой невозврата в отношениях России и Украины, ведь именно тогда в Киеве начала реализовываться идея тотальной вражды с Москвой, вплоть до уничтожения страны. По его словам, за будущее Украины теперь несет ответственность киевский режим, который решительно отвергает мирные инициативы России.
"Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе Украины надо задавать главарям киевского режима. Это они довели до ситуации военного конфликта, выполняя волю своих западных хозяев", — заключил Азаров.
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Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, но Киев постоянно отказывался от предложений остановиться.
Также президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
Ранее Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia подчеркнул, что Украине следует вернуться к тому, с чего началась ее государственность, а именно к пунктам декларации о независимости о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусах.
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