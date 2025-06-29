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Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения - РИА Новости, 29.06.2025
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:09:00+03:00
2025-06-29T09:09:00+03:00
2025-06-29T11:41:00+03:00
россия
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения."Особый приоритет — наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути", — говорится в документе.Глава государства рассчитывает, что весомый вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия.Среди других задач:Путин подчеркнул, что развитие судостроения оказало огромное влияние на становление России как морской державы, открыло возможности для укрепления ее экономического, промышленного, оборонного и научного потенциала.Президент пожелал кораблестроителям успехов на благо Отечества.
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россия, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, общество, экономика
Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Владимир Путин, Общество, Экономика
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
Путин назвал приоритетом для РФ наращивание группировки атомных ледоколов