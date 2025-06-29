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Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения - РИА Новости, 29.06.2025
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09:09 29.06.2025 (обновлено: 11:41 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/putin--2026100414.html
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения - РИА Новости, 29.06.2025
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения
Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:09:00+03:00
2025-06-29T11:41:00+03:00
россия
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения."Особый приоритет — наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути", — говорится в документе.Глава государства рассчитывает, что весомый вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия.Среди других задач:Путин подчеркнул, что развитие судостроения оказало огромное влияние на становление России как морской державы, открыло возможности для укрепления ее экономического, промышленного, оборонного и научного потенциала.Президент пожелал кораблестроителям успехов на благо Отечества.
https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html
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россия, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, общество, экономика
Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Владимир Путин, Общество, Экономика
Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения

Путин назвал приоритетом для РФ наращивание группировки атомных ледоколов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения.
"Особый приоритет — наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути", — говорится в документе.
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Глава государства рассчитывает, что весомый вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия.
Среди других задач:
  • обновление действующих и создание новых производственных мощностей;
  • освоение конкурентных технологий;
  • углубление международной кооперации;
  • подготовка квалифицированных кадров.
Путин подчеркнул, что развитие судостроения оказало огромное влияние на становление России как морской державы, открыло возможности для укрепления ее экономического, промышленного, оборонного и научного потенциала.
Президент пожелал кораблестроителям успехов на благо Отечества.
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РоссияОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
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