https://ria.ru/20250629/pushkov-2026082314.html

Зеленский начал говорить о России по-другому, заявил Пушков

Зеленский начал говорить о России по-другому, заявил Пушков - РИА Новости, 29.06.2025

Зеленский начал говорить о России по-другому, заявил Пушков

Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей, заявил сенатор Алексей Пушков в РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:46:00+03:00

2025-06-29T03:46:00+03:00

2025-06-29T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире программы "Право знать" на RuTube."Он (Зеленский. — Прим. ред.) пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает, <…> что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже необязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию", — отметил он, комментируя саммит НАТО.По словам сенатора, страны Запада четко решили, что Украина — их филиал и они будут защищать его до последнего."Но им желательно чтобы Трамп пришел на их сторону — ради этого и была вся лесть на саммите НАТО", — заключил Пушков.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать Зеленского на расстоянии от президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус встречи был на укреплении обороноспособности альянса.В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время короткого общения с Зеленским тему прекращения огня. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026042674.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей пушков, дональд трамп, нато