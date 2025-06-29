https://ria.ru/20250629/pushilin-2026172345.html
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.06.2025
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики продолжают продвижение по лесополосам, ВСУ пытаются атаковать в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:47:00+03:00
2025-06-29T20:47:00+03:00
2025-06-29T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Подразделения российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики продолжают продвижение по лесополосам, ВСУ пытаются атаковать в направлении ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб, там сейчас идут встречные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На краснолиманском направлении продолжаются продвижения наших подразделений в основном по лесополкам и по балкам. Враг пытается атаковать по направлению ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб. Здесь можно фиксировать… что идут встречные бои", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВСУ пытаются атаковать в направлении Редкодуба, идут встречные бои