https://ria.ru/20250629/pushilin-2026172345.html

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.06.2025

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Подразделения российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики продолжают продвижение по лесополосам, ВСУ пытаются атаковать в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:47:00+03:00

2025-06-29T20:47:00+03:00

2025-06-29T20:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Подразделения российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики продолжают продвижение по лесополосам, ВСУ пытаются атаковать в направлении ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб, там сейчас идут встречные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На краснолиманском направлении продолжаются продвижения наших подразделений в основном по лесополкам и по балкам. Враг пытается атаковать по направлению ранее освобожденного населенного пункта Редкодуб. Здесь можно фиксировать… что идут встречные бои", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины