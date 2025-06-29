Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/prodazha-2025970026.html
Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого
Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого - РИА Новости, 29.06.2025
Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого
Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:17:00+03:00
2025-06-29T03:17:00+03:00
павел мясоедов
общество
смартфоны
продажа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет реализовать гаджет максимально выгодно, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Перед продажей смартфона стоит обязательно удалить всю хранящуюся на нем информацию. При наличии аксессуаров, коробки и чека продать устройство можно дороже."Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем", — указал эксперт.Чтобы понять, где выгоднее всего продать смартфон, Мясоедов посоветовал сравнить расценки на сайтах объявлений с ценами на специальных ресурсах, где можно восстановить и перепродать устройство, либо сразу продать его, если нет времени с ним возиться.
https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html
https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_ec60fbda8b3a8595bf5d4503615f846c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел мясоедов, общество, смартфоны, продажа, россия
Павел Мясоедов, Общество, Смартфоны, Продажа, Россия
Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого

Аналитик Мясоедов: старый смартфон можно продать дороже, если сохранился чек

© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет реализовать гаджет максимально выгодно, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Перед продажей смартфона стоит обязательно удалить всю хранящуюся на нем информацию. При наличии аксессуаров, коробки и чека продать устройство можно дороже.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона
22 мая, 03:15
"Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем", — указал эксперт.
Чтобы понять, где выгоднее всего продать смартфон, Мясоедов посоветовал сравнить расценки на сайтах объявлений с ценами на специальных ресурсах, где можно восстановить и перепродать устройство, либо сразу продать его, если нет времени с ним возиться.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
7 мая, 02:21
 
Павел МясоедовОбществоСмартфоныПродажаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала