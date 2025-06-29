https://ria.ru/20250629/prodazha-2025970026.html

Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого

Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого - РИА Новости, 29.06.2025

Эксперт объяснил, как продать старый смартфон максимально дорого

Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:17:00+03:00

2025-06-29T03:17:00+03:00

2025-06-29T03:17:00+03:00

павел мясоедов

общество

смартфоны

продажа

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость старого девайса будет выше, если продавать его вместе с аксессуарами, коробкой от устройства и чеком, а сравнение цен на разных площадках поможет реализовать гаджет максимально выгодно, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Перед продажей смартфона стоит обязательно удалить всю хранящуюся на нем информацию. При наличии аксессуаров, коробки и чека продать устройство можно дороже."Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем", — указал эксперт.Чтобы понять, где выгоднее всего продать смартфон, Мясоедов посоветовал сравнить расценки на сайтах объявлений с ценами на специальных ресурсах, где можно восстановить и перепродать устройство, либо сразу продать его, если нет времени с ним возиться.

https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html

https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html

россия

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2025

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Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел мясоедов, общество, смартфоны, продажа, россия