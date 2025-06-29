Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 29.06.2025 (обновлено: 09:06 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/pristavy-2026081466.html
Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина
Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина - РИА Новости, 29.06.2025
Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина
Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах, говорится РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:22:00+03:00
2025-06-29T09:06:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
дмитрий лошагин
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99085/48/990854843_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_58c0a760b164e3bdaff2d478c182fafc.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах, говорится в материалах судебных приставов и судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Модель Юлия Прокопьева, по данным следствия, была убита в Екатеринбурге ночь на 23 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, Лошагин после вечеринки дома поссорился с Прокопьевой, "схватил руками за голову и с силой, повернув голову, наклонил её в направлении назад и вправо, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде: перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка". От полученной травмы Прокопьева скончалась. Лошагин вывез ее тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал. В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу. В июне 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Сейчас, данным базы судебных приставов, за Лошагиным числится задолженность в размере 3 миллиона 495 тысяч 579 рублей 69 копеек. Постановление выдано Лошагину 26 мая 2025 года октябрьским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Также из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Свердловский областной суд в 2023 году признал законным исполнительное производство, в рамках которого в отношении Дмитрия Лошагина произведен расчет задолженности по алиментам за период с февраля 2013 года по декабрь 2022 года в размере почти 3 миллионов рублей в пользу несовершеннолетнего сына.
https://ria.ru/20250524/fotomodel-2018818252.html
https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99085/48/990854843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddd84d6a496da8834be9a560b9a21ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, дмитрий лошагин, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Дмитрий Лошагин, Свердловский областной суд
Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина

Приставы взыскивают деньги с фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены

© РИА Новости / Владислав Лоншаков | Перейти в медиабанкДмитрий Лошагин
Дмитрий Лошагин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владислав Лоншаков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Лошагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах, говорится в материалах судебных приставов и судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Модель Юлия Прокопьева, по данным следствия, была убита в Екатеринбурге ночь на 23 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, Лошагин после вечеринки дома поссорился с Прокопьевой, "схватил руками за голову и с силой, повернув голову, наклонил её в направлении назад и вправо, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде: перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка". От полученной травмы Прокопьева скончалась. Лошагин вывез ее тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.
Модель Лилия Судакова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Модель, осужденная за убийство, не извинилась перед потерпевшей стороной
24 мая, 10:14
В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.
В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу. В июне 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина.
Сейчас, данным базы судебных приставов, за Лошагиным числится задолженность в размере 3 миллиона 495 тысяч 579 рублей 69 копеек. Постановление выдано Лошагину 26 мая 2025 года октябрьским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Также из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Свердловский областной суд в 2023 году признал законным исполнительное производство, в рамках которого в отношении Дмитрия Лошагина произведен расчет задолженности по алиментам за период с февраля 2013 года по декабрь 2022 года в размере почти 3 миллионов рублей в пользу несовершеннолетнего сына.
Задержание фотографа из Астрахани, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
11 октября 2024, 15:18
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьДмитрий ЛошагинСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала