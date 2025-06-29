https://ria.ru/20250629/pristavy-2026081466.html

Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина

Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина - РИА Новости, 29.06.2025

Приставы взыскивают 3,5 миллиона рублей с фотографа Лошагина

Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах, говорится РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:22:00+03:00

2025-06-29T03:22:00+03:00

2025-06-29T09:06:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

дмитрий лошагин

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99085/48/990854843_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_58c0a760b164e3bdaff2d478c182fafc.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают почти 3,5 миллиона рублей с фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены и проходившего по делу об алиментах, говорится в материалах судебных приставов и судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Модель Юлия Прокопьева, по данным следствия, была убита в Екатеринбурге ночь на 23 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, Лошагин после вечеринки дома поссорился с Прокопьевой, "схватил руками за голову и с силой, повернув голову, наклонил её в направлении назад и вправо, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде: перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка". От полученной травмы Прокопьева скончалась. Лошагин вывез ее тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал. В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу. В июне 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Сейчас, данным базы судебных приставов, за Лошагиным числится задолженность в размере 3 миллиона 495 тысяч 579 рублей 69 копеек. Постановление выдано Лошагину 26 мая 2025 года октябрьским районным отделом судебных приставов Екатеринбурга управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Также из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Свердловский областной суд в 2023 году признал законным исполнительное производство, в рамках которого в отношении Дмитрия Лошагина произведен расчет задолженности по алиментам за период с февраля 2013 года по декабрь 2022 года в размере почти 3 миллионов рублей в пользу несовершеннолетнего сына.

https://ria.ru/20250524/fotomodel-2018818252.html

https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, дмитрий лошагин, свердловский областной суд