https://ria.ru/20250629/primore-2026097916.html
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке
Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:42:00+03:00
2025-06-29T08:42:00+03:00
2025-06-29T08:43:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадавших, все легкой степени, госпитализация никому не потребовалась. В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели, поступила информация о запахе газа, прошла эвакуация. В правительстве Приморья сообщили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников."В настоящее время 8 человек осматриваются врачами. Все в сознании, в удовлетворительном состоянии. Медицинские специалисты продолжают работу. На данный момент никто из пострадавших не госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20250121/utechka-1994194796.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке
Все восемь пострадавших в ТЦ "Реми" во Владивостоке находятся в сознании