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Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025
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08:42 29.06.2025 (обновлено: 08:43 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/primore-2026097916.html
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке
Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:42:00+03:00
2025-06-29T08:43:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадавших, все легкой степени, госпитализация никому не потребовалась. В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели, поступила информация о запахе газа, прошла эвакуация. В правительстве Приморья сообщили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников."В настоящее время 8 человек осматриваются врачами. Все в сознании, в удовлетворительном состоянии. Медицинские специалисты продолжают работу. На данный момент никто из пострадавших не госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке

Все восемь пострадавших в ТЦ "Реми" во Владивостоке находятся в сознании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадавших, все легкой степени, госпитализация никому не потребовалась. В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели, поступила информация о запахе газа, прошла эвакуация. В правительстве Приморья сообщили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников.
"В настоящее время 8 человек осматриваются врачами. Все в сознании, в удовлетворительном состоянии. Медицинские специалисты продолжают работу. На данный момент никто из пострадавших не госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
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