https://ria.ru/20250629/primore-2026097916.html

Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке

Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025

Власти Приморья рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ во Владивостоке

Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:42:00+03:00

2025-06-29T08:42:00+03:00

2025-06-29T08:43:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадавших, все легкой степени, госпитализация никому не потребовалась. В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели, поступила информация о запахе газа, прошла эвакуация. В правительстве Приморья сообщили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников."В настоящее время 8 человек осматриваются врачами. Все в сознании, в удовлетворительном состоянии. Медицинские специалисты продолжают работу. На данный момент никто из пострадавших не госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20250121/utechka-1994194796.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край