Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров
Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров и драматургов
Захар Прилепин. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин предложил организовать массовые вывозы в Донбасс режиссеров, артистов и драматургов.
В субботу в рамках фестиваля "День молодежи - 2025" Прилепин выступил на площадке Общества "Знание" в Луганске перед жителями Республики.
"Я бы организовал массовые, если нужно, насильственные вывозы российской театральной публики (в Донбасс – ред.) - режиссеров, артистов и драматургов. Чтобы они приезжали, пожили тут немного, походили по кладбищам, по военным частям, по больницам, поговорили бы с людьми, потому что они любят рассказывать, что все должно отстояться, должно пройти время. Еще сейчас рано. Вот это надо привезти сюда и сказать, что, ребята, вот давно так все отстоялось, уже 11 лет все отстоялось так, что просто лучше не придумаешь. Мы вам сейчас расскажем 100 сюжетов, а вы делаете ваши спектакли и везите их из Москвы к нам, а мы посмотрим", - сказал Прилепин, выступая перед луганской молодежью.
Он подчеркнул, что жители Луганска имеют право оценивать и выбирать продукты культуры.
"Луганск имеет право быть, как сказать, ценителем и выбирателем культурной продукции, судьей той культуры и продукции, которую поставляет большая Россия. Потому что здесь знают наверняка и наверняка почувствуют, правда это или это неправда", - подчеркнул писатель.