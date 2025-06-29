https://ria.ru/20250629/prilepin-2026072096.html

Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров

Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров - РИА Новости, 29.06.2025

Прилепин предложил организовать вывозы в Донбасс режиссеров

Писатель Захар Прилепин предложил организовать массовые вывозы в Донбасс режиссеров, артистов и драматургов. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T00:31:00+03:00

2025-06-29T00:31:00+03:00

2025-06-29T00:31:00+03:00

донбасс

луганск

москва

захар прилепин

общество "знание"

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин предложил организовать массовые вывозы в Донбасс режиссеров, артистов и драматургов. В субботу в рамках фестиваля "День молодежи - 2025" Прилепин выступил на площадке Общества "Знание" в Луганске перед жителями Республики. "Я бы организовал массовые, если нужно, насильственные вывозы российской театральной публики (в Донбасс – ред.) - режиссеров, артистов и драматургов. Чтобы они приезжали, пожили тут немного, походили по кладбищам, по военным частям, по больницам, поговорили бы с людьми, потому что они любят рассказывать, что все должно отстояться, должно пройти время. Еще сейчас рано. Вот это надо привезти сюда и сказать, что, ребята, вот давно так все отстоялось, уже 11 лет все отстоялось так, что просто лучше не придумаешь. Мы вам сейчас расскажем 100 сюжетов, а вы делаете ваши спектакли и везите их из Москвы к нам, а мы посмотрим", - сказал Прилепин, выступая перед луганской молодежью. Он подчеркнул, что жители Луганска имеют право оценивать и выбирать продукты культуры. "Луганск имеет право быть, как сказать, ценителем и выбирателем культурной продукции, судьей той культуры и продукции, которую поставляет большая Россия. Потому что здесь знают наверняка и наверняка почувствуют, правда это или это неправда", - подчеркнул писатель.

https://ria.ru/20250627/prilepin-2025712830.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, луганск, москва, захар прилепин, общество "знание", общество