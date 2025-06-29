https://ria.ru/20250629/prigovor-2026143362.html

Суд вынес приговор по делу о гибели военного из-за заминированной посылки

Суд вынес приговор по делу о гибели военного из-за заминированной посылки - РИА Новости, 29.06.2025

Суд вынес приговор по делу о гибели военного из-за заминированной посылки

Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ, погибшего в январе в Ивановской области от взрыва заминированной посылки, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:03:00+03:00

2025-06-29T15:03:00+03:00

2025-06-29T15:08:00+03:00

происшествия

россия

ивановская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ, погибшего в январе в Ивановской области от взрыва заминированной посылки, сообщили РИА Новости в СК РФ."Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Попова и Савоста признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, Попова признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в 2024 году с целью дестабилизации деятельности органов власти и военного управления Попова и Савоста вступили с неустановленными лицами Главного управления разведки ВСУ в преступный сговор о совершении на территории РФ террористического акта.Уточняется, что с июля по декабрь 2024 года Попова получила от представителей ГУР ВСУ самодельное взрывное устройство, а Савоста посредством мессенджера Telegram установила доверительные отношения с военнослужащим Вооруженных Сил РФ.По данным ведомства, в январе 2025 года в городе Шуя Ивановской области военнослужащий получил от Савосты посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало при открытии посылки. В результате он погиб. "Приговором суда Савосте назначено наказание (заочно) в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Поповой - 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 1 года ограничения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250429/prigovor-2014138670.html

https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ивановская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины