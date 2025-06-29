Суд вынес приговор по делу о гибели военного из-за заминированной посылки
Суд вынес приговор 2 исполнителям теракта против военного в Ивановской области
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд вынес заочный приговор двум исполнителям теракта против военного РФ, погибшего в январе в Ивановской области от взрыва заминированной посылки, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Попова и Савоста признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, Попова признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в 2024 году с целью дестабилизации деятельности органов власти и военного управления Попова и Савоста вступили с неустановленными лицами Главного управления разведки ВСУ в преступный сговор о совершении на территории РФ террористического акта.
Уточняется, что с июля по декабрь 2024 года Попова получила от представителей ГУР ВСУ самодельное взрывное устройство, а Савоста посредством мессенджера Telegram установила доверительные отношения с военнослужащим Вооруженных Сил РФ.
По данным ведомства, в январе 2025 года в городе Шуя Ивановской области военнослужащий получил от Савосты посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало при открытии посылки. В результате он погиб. "Приговором суда Савосте назначено наказание (заочно) в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Поповой - 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 1 года ограничения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей", - добавило ведомство.
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