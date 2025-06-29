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Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата - РИА Новости, 29.06.2025
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05:35 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/prigovor-2026087632.html
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата - РИА Новости, 29.06.2025
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата
Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:35:00+03:00
2025-06-29T05:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу - уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - указано в документах. Оба фигуранта ранее судимы. Коновалов до этого был приговорен к 6 годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку, но за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия. Эти данные были учтены судом при вынесении приговора. По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву. Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20250628/ubiystva-2026013958.html
https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html
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происшествия, украина, республика ингушетия, лапино, госдума рф
Происшествия, Украина, Республика Ингушетия, Лапино, Госдума РФ
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата

Суд приговорил к 13 и 12 годам фигурантов дела о покушении на Шерипа Алихаджиева

© Следственный комитет Российской Федерации Исполнитель покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Кадр видео
Исполнитель покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Следственный комитет Российской Федерации
Исполнитель покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу - уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - указано в документах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Вчера, 14:17
Оба фигуранта ранее судимы. Коновалов до этого был приговорен к 6 годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку, но за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия. Эти данные были учтены судом при вынесении приговора.
По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву.
Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.
В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
24 июня, 23:12
 
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