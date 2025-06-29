https://ria.ru/20250629/prigovor-2026087632.html
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата - РИА Новости, 29.06.2025
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата
Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:35:00+03:00
2025-06-29T05:35:00+03:00
2025-06-29T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу - уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - указано в документах. Оба фигуранта ранее судимы. Коновалов до этого был приговорен к 6 годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку, но за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия. Эти данные были учтены судом при вынесении приговора. По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву. Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20250628/ubiystva-2026013958.html
https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, республика ингушетия, лапино, госдума рф
Происшествия, Украина, Республика Ингушетия, Лапино, Госдума РФ
Суд вынес приговор по делу о покушении на помощника депутата
Суд приговорил к 13 и 12 годам фигурантов дела о покушении на Шерипа Алихаджиева
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу - уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - указано в документах.
Оба фигуранта ранее судимы. Коновалов до этого был приговорен к 6 годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку, но за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия. Эти данные были учтены судом при вынесении приговора.
По данным следствия, неустановленные лица за 20 миллионов рублей предложили Омарходжаеву совершить убийство, тот в свою очередь обратился к испытывающему проблемы с деньгами знакомому гражданину Украины
Коновалову, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, уговорил его убить человека. Из 20 миллионов 15 полагалось исполнителю Коновалову, 5 – подстрекателю Омарходжаеву.
Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Потерпевшего выслеживали месяц, и 10 октября 2024 года киллер стрелял в него и ранил, однако благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.
В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии
, а ныне помощника депутата Госдумы
, 10 октября 2024 года несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино
городского округа Одинцово
. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.