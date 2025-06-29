https://ria.ru/20250629/prigovor--2026136453.html

Жителю Ингушетии вынесли приговор по делу о финансировании терроризма

Жителю Ингушетии вынесли приговор по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 29.06.2025

Жителю Ингушетии вынесли приговор по делу о финансировании терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы ранее осужденного за хранение взрывных устройств жителя Ингушетии, которого обвиняли в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:56:00+03:00

2025-06-29T13:56:00+03:00

2025-06-29T13:56:00+03:00

республика ингушетия

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы ранее осужденного за хранение взрывных устройств жителя Ингушетии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года подсудимый передал денежные средства лицу, находящемуся в розыске за совершение ряда преступлений террористического характера и действующего в интересах международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и признана решением Верховного суда России террористической", - говорится в сообщении. Отмечается, что действия подсудимого "позволили разыскиваемым лицам продолжить свою террористическую деятельность на территории Республики Ингушетия". По данным ведомства, ранее мужчина был осужден Малгобекским городским судом за незаконное хранение взрывных устройства на три года лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей. "С учетом ранее назначенного наказания Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 20 тысяч рублей (с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строго режима). Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в СУСК РФ.

https://ria.ru/20250614/prigovor-2022770463.html

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республика ингушетия, россия, происшествия