В России появится новый профессиональный праздник
Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Дня российской адвокатуры
© Фото : Pexels / Vlada KarpovichДевушка делает запись в календаре
© Фото : Pexels / Vlada Karpovich
Девушка делает запись в календаре . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском кабмине.
"Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - сообщили в правительстве РФ.
Отмечается, что инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
"Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.
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