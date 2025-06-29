Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/prazdnik-2026113522.html
В России появится новый профессиональный праздник
В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 29.06.2025
В России появится новый профессиональный праздник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T10:10:00+03:00
2025-06-29T10:10:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf0194d9139c97b96fb0e14be510bc28.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском кабмине. "Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин. "Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223955_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_44eadc4fa57f3d6f49edf07a777e738f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
В России появится новый профессиональный праздник

Мишустин подписал постановление об учреждении 31 мая Дня российской адвокатуры

© Фото : Pexels / Vlada KarpovichДевушка делает запись в календаре
Девушка делает запись в календаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Pexels / Vlada Karpovich
Девушка делает запись в календаре . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском кабмине.
"Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - сообщили в правительстве РФ.
Отмечается, что инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин.
"Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала