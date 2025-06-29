https://ria.ru/20250629/prazdnik-2026113522.html

В России появится новый профессиональный праздник

В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 29.06.2025

В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:10:00+03:00

2025-06-29T10:10:00+03:00

2025-06-29T10:10:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786223955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf0194d9139c97b96fb0e14be510bc28.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, сообщили в российском кабмине. "Профессиональный праздник – День российской адвокатуры – теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры", - сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что инициатором учреждения профессионального праздника выступил Минюст, предложение поддержал президент России Владимир Путин. "Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности", - добавили в российском кабмине.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин