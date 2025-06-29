https://ria.ru/20250629/polsha-2026080873.html

Охранник президента Польши совершил дерзкую выходку в Киеве

Охранник президента Польши совершил дерзкую выходку в Киеве - РИА Новости, 29.06.2025

Охранник президента Польши совершил дерзкую выходку в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в соцсети Х фото из Киева с охранником, носящим шеврон Армии Крайовой, которая известна этническими чистками среди... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:16:00+03:00

2025-06-29T03:16:00+03:00

2025-06-29T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в соцсети Х фото из Киева с охранником, носящим шеврон Армии Крайовой, которая известна этническими чистками среди украинцев.Эту нашивку можно увидеть на груди мужчины.На казус, в частности, обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани в Facebook*."Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма", — написал он.Армия Крайова — подпольная польская военная организация времён Второй мировой войны, действовавшая в 1942—1945 годах на территории Польши, Венгрии, Белоруссии и Западной Украины. АК подчинялась польскому правительству в изгнании и верховному главнокомандующему польских вооруженных сил, находившемуся в Британии. АК принимала активное участие в украинско-польских этнических конфликтах, среди которых: "Волынская резня", резня в Сахрыни, Павлокомская резня.ФСБ России ранее опубликовало новые архивные документы, которые свидетельствуют, что боевики польской Армии Крайовой активно сотрудничали с гитлеровцами против Советского Союза, причем делали это вплоть до полного краха Третьего рейха. Часть формирований принимала участие и в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного украинского и белорусского населения. После войны в Польской Народной Республике аковцы за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". По данным ЦОС ФСБ, в нынешней Польше членов Армии Крайовой чествуют как героев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html

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в мире, польша, киев, россия, анджей дуда, украина