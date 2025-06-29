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Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы - РИА Новости, 29.06.2025
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18:10 29.06.2025 (обновлено: 18:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/plazma-2026159412.html
Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы
Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы - РИА Новости, 29.06.2025
Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы
Военный врач-анестезиолог рассказал РИА Новости, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:10:00+03:00
2025-06-29T18:30:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Военный врач-анестезиолог рассказал РИА Новости, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами украинских FPV-дронов по эвакуационным командам ВС РФ. "Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения. Время, потерянное из-за FPV-дронов, компенсируется применением сухой плазмы", - рассказал агентству капитан медицинской службы группировки войск "Днепр" с позывным "Ардуан". По словам медика, именно во время СВО сухая плазма начала массово поступать в военные медицинские учреждения группировки войск "Днепр". "В применение сейчас поступила сухая плазма, разработка наших отечественных ученых. Мы ее достаточно широко применяем. Разработка замечательная", - сказал врач. Сухая плазма позволяет сотрудникам госпиталей экономить время: на ее подготовку уходит всего три-четыре минуты. Кроме того, лиофилизированная плазма универсальна. "Четвертая группа может быть перелита без определения группы крови. То есть любой санинструктор, не имеющий специального медицинского образования, может ее применять. Для этого нужно только 250 миллилитров физраствора, система для инфузий и условия хранения", - пояснил военврач.
https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html
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Военный врач о применении в госпиталях сухой плазмы
Массовое применение в госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами украинских FPV-дронов по эвакуационным командам ВС России. Об этом рассказал РИА Новости капитан медицинской службы группировки войск "Днепр" с позывным "Ардуан".
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здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины
Военврач "Днепра" рассказал о массовом прорывном применении сухой плазмы

Массовое применение сухой плазмы стало прорывом в российской военной медицине

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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Военный врач-анестезиолог рассказал РИА Новости, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами украинских FPV-дронов по эвакуационным командам ВС РФ.
"Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения. Время, потерянное из-за FPV-дронов, компенсируется применением сухой плазмы", - рассказал агентству капитан медицинской службы группировки войск "Днепр" с позывным "Ардуан".
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По словам медика, именно во время СВО сухая плазма начала массово поступать в военные медицинские учреждения группировки войск "Днепр".
"В применение сейчас поступила сухая плазма, разработка наших отечественных ученых. Мы ее достаточно широко применяем. Разработка замечательная", - сказал врач.
Сухая плазма позволяет сотрудникам госпиталей экономить время: на ее подготовку уходит всего три-четыре минуты. Кроме того, лиофилизированная плазма универсальна.
"Четвертая группа может быть перелита без определения группы крови. То есть любой санинструктор, не имеющий специального медицинского образования, может ее применять. Для этого нужно только 250 миллилитров физраствора, система для инфузий и условия хранения", - пояснил военврач.
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