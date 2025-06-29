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Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.06.2025
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:58:00+03:00
2025-06-29T13:58:00+03:00
2025-06-29T14:18:00+03:00
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на Ближнем Востоке."Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Израильские СМИ ранее сообщали, что власти этой страны не исключали в ходе конфликта с Ираном возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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ближний восток, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, али хаменеи, россия, иран
Ближний Восток, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Али Хаменеи, Россия, Иран
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Песков: ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других странах