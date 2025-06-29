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Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.06.2025
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13:58 29.06.2025 (обновлено: 14:18 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peskov-2026136719.html
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.06.2025
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:58:00+03:00
2025-06-29T14:18:00+03:00
ближний восток
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
али хаменеи
россия
иран
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на Ближнем Востоке."Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Израильские СМИ ранее сообщали, что власти этой страны не исключали в ходе конфликта с Ираном возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html
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ближний восток, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, али хаменеи, россия, иран
Ближний Восток, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Али Хаменеи, Россия, Иран
Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Песков: ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других странах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на Ближнем Востоке.
"Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Израильские СМИ ранее сообщали, что власти этой страны не исключали в ходе конфликта с Ираном возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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Ближний ВостокВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинАли ХаменеиРоссияИран
 
 
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