https://ria.ru/20250629/peskov-2026136719.html

Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.06.2025

Песков высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:58:00+03:00

2025-06-29T13:58:00+03:00

2025-06-29T14:18:00+03:00

ближний восток

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

али хаменеи

россия

иран

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется в тартарары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на Ближнем Востоке."Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Израильские СМИ ранее сообщали, что власти этой страны не исключали в ходе конфликта с Ираном возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

ближний восток

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ближний восток, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, али хаменеи, россия, иран