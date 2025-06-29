Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Песков: несколько миллионов армян в России с болью смотрят на последние события
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян, — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы в Telegram-канале.
По его словам, Москва никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении.
Песков добавил, что эта страна очень близка России.
Никол Пашинян против АЦЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
- В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
- Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
- Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
- Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.