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Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2025
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12:50 29.06.2025 (обновлено: 15:53 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:50:00+03:00
2025-06-29T15:53:00+03:00
россия
армения
дмитрий песков
павел зарубин
гарегин ii
следственный комитет россии (ск рф)
армянская апостольская церковь
никол пашинян
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян, — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы в Telegram-канале.По его словам, Москва никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении.Песков добавил, что эта страна очень близка России.Никол Пашинян против АЦЦ
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
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Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна
Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна и не позволили ему уехать в СК Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T12:50
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Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции католикоса
Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения
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россия, армения, дмитрий песков, павел зарубин, гарегин ii, следственный комитет россии (ск рф), армянская апостольская церковь, никол пашинян, москва, преследование карапетяна в армении
Россия, Армения, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Гарегин II, Следственный комитет России (СК РФ), Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Москва, Преследование Карапетяна в Армении
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков

Песков: несколько миллионов армян в России с болью смотрят на последние события

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян, — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы в Telegram-канале.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
Вчера, 08:00
По его словам, Москва никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении.
Песков добавил, что эта страна очень близка России.

Никол Пашинян против АЦЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
  • В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
  • Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
  • Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
  • Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
  • Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
21 июня, 16:30
 
РоссияАрменияДмитрий ПесковПавел ЗарубинГарегин IIСледственный комитет России (СК РФ)Армянская апостольская церковьНикол ПашинянМоскваПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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