https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html

Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков

Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2025

Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков

Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:50:00+03:00

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россия

армения

дмитрий песков

павел зарубин

гарегин ii

следственный комитет россии (ск рф)

армянская апостольская церковь

никол пашинян

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Армяне в России с болью смотрят на последние события в закавказской стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян, — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы в Telegram-канале.По его словам, Москва никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении.Песков добавил, что эта страна очень близка России.Никол Пашинян против АЦЦ

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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россия

армения

москва

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