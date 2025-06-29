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В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу - РИА Новости, 29.06.2025
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23:03 29.06.2025 (обновлено: 23:57 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/perm-2026179190.html
В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу
В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу - РИА Новости, 29.06.2025
В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу
Прокуратура начала проверку случаев отравлений людей в развлекательном заведении в центре Перми, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T23:03:00+03:00
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ПЕРМЬ, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку случаев отравлений людей в развлекательном заведении в центре Перми, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве. "Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что с 25 июня ведомство зарегистрировало несколько обращений в больницы жителей с признаками пищевого отравления. Ранее несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли у более чем 30 школьников после выпускного в заведении с банкетным залом в центре Перми. Сейчас устанавливаются причины инцидента.
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Происшествия, Пермь, Россия, Выпускной вечер, Образование, Образование - Общество, Общество, Здоровье - Общество
В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу

Прокуратура проверяет случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу в Перми

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку случаев отравлений людей в развлекательном заведении в центре Перми, сообщили РИА Новости в краевом надзорном ведомстве.
«
"Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что с 25 июня ведомство зарегистрировало несколько обращений в больницы жителей с признаками пищевого отравления. Ранее несколько местных СМИ писали, что подобные симптомы возникли у более чем 30 школьников после выпускного в заведении с банкетным залом в центре Перми.
Сейчас устанавливаются причины инцидента.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В суд поступило дело москвича, отравившего знакомого пирожком с ртутью
18 июня, 05:54
 
ПроисшествияПермьРоссияВыпускной вечерОбразованиеОбразование - ОбществоОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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