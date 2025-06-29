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Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025
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09:49 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/osadki-2026109250.html
Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе
Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025
Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе
Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:49:00+03:00
2025-06-29T09:49:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За предстоящую неделю на Москву прольются до 37-42 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье местами выпадет до 50-60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник - еще 14 миллиметров, во вторник - шесть миллиметров", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик объяснил, что такое развитие событий связано с североатлантическим циклоном "Корнелиус", который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет 1000 километров.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество
Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе

Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНенастная погода в Москве
Ненастная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За предстоящую неделю на Москву прольются до 37-42 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье местами выпадет до 50-60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник - еще 14 миллиметров, во вторник - шесть миллиметров", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик объяснил, что такое развитие событий связано с североатлантическим циклоном "Корнелиус", который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет 1000 километров.
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09:29
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецОбщество
 
 
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