https://ria.ru/20250629/osadki-2026109250.html

Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе

Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе - РИА Новости, 29.06.2025

Москвичам рассказали о ситуации с осадками на следующей неделе

Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:49:00+03:00

2025-06-29T09:49:00+03:00

2025-06-29T09:49:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025809977_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_1ece99f4b03472e8475b987066baa534.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве за предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За предстоящую неделю на Москву прольются до 37-42 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье местами выпадет до 50-60 миллиметров, причем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. В Москве в воскресенье ожидается 15 миллиметров, в понедельник - еще 14 миллиметров, во вторник - шесть миллиметров", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик объяснил, что такое развитие событий связано с североатлантическим циклоном "Корнелиус", который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет 1000 километров.

https://ria.ru/20250629/pogoda-2026104184.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество