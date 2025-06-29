https://ria.ru/20250629/oplata-2026099741.html

Россиянам рассказали, какие способы оплаты доступны за рубежом

Россиянам рассказали, какие способы оплаты доступны за рубежом - РИА Новости, 29.06.2025

Россиянам рассказали, какие способы оплаты доступны за рубежом

Россиянам во время зарубежных поездок чаще всего приходится полагаться на наличные, но в популярных для отдыха странах им доступны и другие способы совершения... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:00:00+03:00

2025-06-29T09:00:00+03:00

2025-06-29T09:00:00+03:00

туризм

венесуэла

куба

вьетнам

visa, inc.

mastercard, inc.

рэу имени г. в. плеханова

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россиянам во время зарубежных поездок чаще всего приходится полагаться на наличные, но в популярных для отдыха странах им доступны и другие способы совершения платежа, которые порой даже не требуют от туриста прохождения сложной бюрократии, показал анализ РИА Новости. Тем не менее полностью полагаться на такие платежные решения не стоит - отправляясь за границу, следует взять с собой наличные. Очевидные способы платежа Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, больше не работают за рубежом - в отличие от карты "Мир". География ее приема продолжает оставаться скромной, тем не менее за последние несколько лет список участников пополнился такими странами дальнего зарубежья, как Венесуэла, Куба и Вьетнам. А вот открыть карту зарубежного банка уже может быть довольно сложно. Среди наиболее частых требований к будущим клиентам - договор с местным работодателем, налоговое резидентство или наличие адреса постоянного проживания в стране. При этом банки некоторых государств предлагают открыть карты для бытовых нужд без этих формальностей - однако в таком случае функционал и география работы такого "пластика" будет ограничена. Например, в ОАЭ и в Сербии россияне могут оформить так называемые prepaid-карты - с их помощью возможно совершать покупки на территории страны, а пополнить их можно в отделении банка наличными. Еще один способ совершения платежа за границей - с помощью QR-кода. Некоторые крупные российские банки для поездок в Турцию интегрировали такую функцию в свои приложения. Но о фактической работе сервиса лучше заранее узнавать перед поездкой. Местные "фишки" Кроме наличных и банковских карт "платежное меню" некоторых стран предлагает совершение операций с помощью сервисов, доступных через регистрацию по номеру телефона - для этого достаточно приобрести сим-карту местного оператора. Такие сервисы есть в Азербайджане, Аргентине, Армении, Грузии, Индонезии и других странах. Однако зачастую их функционал без наличия местной банковской карты сильно ограничен: условно, можно оплатить парковку и какие-то госпошлины. В Китае при наличии местной сим-карты можно оплачивать товары по QR-коду через популярные в стране WeChat Pay или Alipay, но пополнить их самостоятельно с российской банковской карты не получится - расплачиваться можно, только если кто-то перевел вам деньги, пополнив тем самым ваш виртуальный кошелек. Кроме того, зачастую такие сервисы требуют наличия "поручителя" - зарегистрироваться получится, только получив ссылку для регистрации от кого-нибудь, у кого уже установлено приложение. Более рабочий способ - это "пластиковые кошельки": дебетовые карточки для оплаты мелких покупок в супермаркетах и проезда на общественном транспорте. Например, это японская карта Suica и корейская Wowpass. Такие карты ориентированы не только на местных граждан, но и на туристов - достаточно просто купить карточку в любом киоске и пополнить ее там же. Не забываем наличные Несмотря на все вышесказанное, "верный друг" россиян за рубежом - это наличные. "Любые электронные средства платежа сегодня зависят от решений третьих сторон - банков, платежных систем или сервисов, которые могут в одностороннем порядке ограничить доступ к средствам без предупреждения. Это особенно актуально в условиях геополитической нестабильности и санкционного давления, когда правила обслуживания могут измениться в любой момент", - поясняет заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев. Наличные деньги остаются самым надежным способом оплаты, поскольку они не подвержены техническим сбоям или блокировкам. Однако и здесь есть нюансы: важно заранее уточнять, какая валюта наиболее востребована в стране посещения, поскольку не везде можно свободно обменять рубли, предупреждает эксперт. Доллары и евро по-прежнему остаются универсальными вариантами, но в некоторых странах предпочтительнее местная валюта.

https://ria.ru/20241218/platezhi-1988833667.html

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

https://ria.ru/20250518/turisty-2017660991.html

https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

венесуэла

куба

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венесуэла, куба, вьетнам, visa, inc., mastercard, inc., рэу имени г. в. плеханова, новости - туризм