https://ria.ru/20250629/obekt--2026120029.html

Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры

Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025

Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры

Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины, заявил в воскресенье глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:15:00+03:00

2025-06-29T11:15:00+03:00

2025-06-29T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины, заявил в воскресенье глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк. В воскресенье украинский 24-й телеканал сообщил о серии взрывов во Львове. "Россия атаковала Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадания в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар", - приводит слова Кулиняка украинский телеканал "Общественное. Львов". По словам главы администрации, в части Дрогобыча пропала электроэнергия, энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения. Позднее в городском совете Дрогобыча призвали местных жителей не выходить на улицу и закрыть окна из-за сильного дыма после взрывов. Там отметили, что на место ударов прибыли службы реагирования, проводится измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиацииУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, львовская область, россия, украина, в мире