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Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
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11:15 29.06.2025 (обновлено: 14:01 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/obekt--2026120029.html
Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры
Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 29.06.2025
Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины, заявил в воскресенье глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:15:00+03:00
2025-06-29T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
львовская область
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины, заявил в воскресенье глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк. В воскресенье украинский 24-й телеканал сообщил о серии взрывов во Львове. "Россия атаковала Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадания в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар", - приводит слова Кулиняка украинский телеканал "Общественное. Львов". По словам главы администрации, в части Дрогобыча пропала электроэнергия, энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения. Позднее в городском совете Дрогобыча призвали местных жителей не выходить на улицу и закрыть окна из-за сильного дыма после взрывов. Там отметили, что на место ударов прибыли службы реагирования, проводится измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиацииУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, львовская область, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Львовская область, Россия, Украина, В мире
Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры

Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поражен взрывами во Львовской области Украины, заявил в воскресенье глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.
В воскресенье украинский 24-й телеканал сообщил о серии взрывов во Львове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Россия атаковала Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадания в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар", - приводит слова Кулиняка украинский телеканал "Общественное. Львов".
По словам главы администрации, в части Дрогобыча пропала электроэнергия, энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения.
Позднее в городском совете Дрогобыча призвали местных жителей не выходить на улицу и закрыть окна из-за сильного дыма после взрывов. Там отметили, что на место ударов прибыли службы реагирования, проводится измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиации
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковЛьвовская областьРоссияУкраинаВ мире
 
 
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